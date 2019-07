Wrocław. 900 nowych mieszkań powstanie na Jagodnie. Zobacz wizualizacje!

Łącznie znajdzie się w nich 118 mieszkań: jednopokojowych (od 26 mkw.), dwupokojowych (od 38 mkw.) i trzypokojowych (ok. 68 mkw.). Przedstawiciele dewelopera podkreślają, że na wczesnym etapie sprzedaży ceny są niższe. Co ciekawe, wszystkie mieszkania będą wyposażone w cenie w Smart House – system inteligentnego domu zapewniający komfort, bezpieczeństwo i oszczędności. Smart House pozwala bowiem zdalnie sterować sprzętem i systemami za pomocą urządzenia mobilnego, umożliwia obniżenie rachunków za prąd nawet o 30 procent, a większe bezpieczeństwo zapewnia dzięki czujnikom i kamerom. Mieszkania mają wyróżniać się ponadto funkcjonalnymi układami.

- Przede wszystkim o zapewnieniu mieszkańcom kompleksowego osiedla, spełniającego wszystkie potrzeby – odpowiada Joanna Chojecka, dyrektor sprzedaży Grupy Robyg. - Mając to na uwadze obok różnorodnej zabudowy stworzymy ogólnodostępny park, klub malucha, przedszkole, zewnętrzną siłownię, drogi dojazdowe i małą infrastrukturę. Wrocławianie coraz częściej szukają kompleksowych osiedli z miejscami do spędzania wolnego czasu, organizacji życia rodzinnego i realizacji swoich pasji.

Dyrektor Joanna Chojecka wskazuje zróżnicowaną zabudowę, bo Robyg Jagodno to obok budynków wielorodzinnych domy szeregowe i domy w zabudowie atrialnej. W całym Wrocławiu rzadko zdarza się takie połączenie. Dzięki zróżnicowanej zabudowie każdy znajdzie tu coś dla siebie. Zarówno osoby, które doceniają życie w dużej wspólnocie i przyjazne sąsiedztwo. Jak i ci, którzy marzą o przestronnym ogródku, cichym zakątku i innych zaletach budynku jednorodzinnego.

W pierwszym, realizowanym etapie powstaje 50 apartamentów atrialnych o powierzchni od ok. 60 do 100 mkw. Do każdego prowadzić będzie osobne wejście. Pierwszy etap to także 8 dwupoziomowych domów szeregowych o pow. 104 mkw. i ok. 120 mieszkań o zróżnicowanych metrażach (od 27 do 109 mkw.) w 4-piętrowym, chronionym i monitorowanym budynku wielorodzinnym z lokalami usługowymi. - Kilkuetapowy projekt Robyg Jagodno jest modelowym przykładem realizacji naszej filozofii tworzenia całych części miast, swoistych miast w mieście, czyli obszarów uzupełniających luki w tkance miejskiej. Mamy 15-letnie doświadczenie w prowadzeniu tego typu projektów – tłumaczy Joanna Chojecka.