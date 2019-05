Wrocław. 19-latek całował młodszą dziewczynę. Prokuratura oskarża go o pedofilię

Janusz T. z Renatą był parą przez miesiąc. Z jej koleżanką – także czternastoletnią - Dorotą kilka miesięcy. W drugim przypadku akt oskarżenia wymienia więcej niż tylko całowanie się. Nastolatka oskarżono o dotykanie w miejscach intymnych i dotykanie piersi. Grozi mu dwanaście lat więzienia.

Wszystko działo się w miejscowości niedaleko Trzebnicy. Śledztwo prowadziła od 2017 roku tamtejsza prokuratura rejonowa. Doniesienie złożyła matka Doroty. Zaniepokojona, że córka jest w związku ze starszym chłopakiem i dochodzi między nimi do „niestosownych pocałunków i uścisków”.

Śledztwo potwierdziło informacje mamy dziewczyny. Dorota przyznała na przesłuchaniu, że Janusz „omamił ją, owinął wokół palca”. Była w nim bardzo zakochana. Poznali się latem 2017 roku. On miał już wtedy skończone 19 lat. Ona - 14. Gdy matka zabroniła kontaktów z Januszem, dziewczyna groziła, że popełni samobójstwo. Trafiła do szpitala. Potwierdziła wymienione w zarzucie „inne czynności seksualne”, dokonywane przez Janusza za jej zgodą. On też przyznał się do winy.

Ale to nie wszystko. Młody mężczyzna częstował Dorotę marihuaną. Zdaniem dziewczyny, próbował ją namówić na twarde narkotyki, ale ona się nie zgodziła. Właśnie z powodu narkotyków zakończył się związek Janusza z koleżanką Doroty - Renatą. Byli parą od grudnia 2016 do stycznia 2017. Renata mówiła w śledztwie, że się przytulali i całowali. Owo całowanie prokuratura uznała za „inną czynność seksualną”. A że Renata miała wówczas mniej niż 15 lat, młodzieniec usłyszał zarzut pedofilii.