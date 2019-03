Świadek, który poinformował policję o zdarzeniu, twierdzi, że mężczyzna sam wyskoczył z parkingu. Przewieziono go do szpitala jednak nie udało się go uratować. Policja wstępnie zakwalifikowała zdarzenie jako samobójstwo.

Przyczyny i wszelkie okoliczności zdarzenia będzie wyjaśniać śledztwo.