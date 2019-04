Wrocław. 1700 osób oszukanych na 13 milionów złotych. Jak działali przestępcy? Przeczytaj!

Ofiarami byli seniorzy i drobni przedsiębiorcy. Pierwszym oferowano codzienną opiekę: pomoc w załatwieniu lekarskiej wizyty czy drobny remont w domu, drugim usługi reklamowe. Podpisy na umowach wyłudzano podstępem. Przestępcy wykorzystywali fakt, że bardzo wielu z nas nie czyta tego co podpisuje. W ostatnich dniach trzy osoby z szefostwa firmy zostały zatrzymane przez wrocławskich policjantów i aresztowane.

Klienci Teleopieki24 podpisywali umowy na dwa, a nawet trzy lata. Zobowiązywali się – nie wiedząc o tym – że będą płacić po kilkaset złotych miesięcznie. Cena: 738 złotych miesięcznie przez dwa lata lub 615 złotych miesięcznie (na 30 miesięcy). Czyli od 17 712 do 18 360 złotych – ujawnił jeden z pokrzywdzonych na forum dyskusyjnym w internecie. Za zerwanie umowy wcześniej – 9 tysięcy złotych kary.

Jak można było się tak dać nabrać? „Dzwonią do przedsiębiorców z pytaniem czy mogą wysłać informację handlową kurierem na adres firmy. Jeśli się zgodzicie, to pseudokurier (który nim nie jest) przyjedzie z umową wypełnioną i gotową do podpisania, informując przy tym, że jest to pokwitowanie odbioru przesyłki” - opisuje mechanizm oszustwa jeden z pokrzywdzonych.

To metoda wyłudzania umowy „na kuriera”. Klient myśli, że kwituje odbiór dokumentów a tak naprawdę zawiera umowę. Były jeszcze dwie inne metody: „na studenta” i „na Unię Europejską”. Oszuści podawali się za studentów przeprowadzających ankietę. Po jej przeprowadzeniu podsuwali swojej ofierze podpis pod „zaświadczeniem”, że brało się udział w ankiecie. Miało być takie „zaświadczenie” potrzebne do zaliczenia przedmiotu. Wreszcie potencjalni klienci byli przekonywani, że będą płacić tylko złotówkę miesięcznie za usługi firmy. A resztę dopłaca Unia. Rzecz jasna żadnego unijnego projektu nie było.

Ogólnopolskie śledztwo w tej sprawie prowadzi dolnośląska policja pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Jeleniej Górze. W ostatnich dniach zatrzymano trzy osoby, które kierowały firmą Teleopieka24 - Pawła K., Macieja P. i Annę H. Cała trójka została aresztowana przez sąd. Wcześniej zarzuty przestępstwa usłyszał 12 innych osób związanych ze spółką - kurierów, telemarketerów i przedstawicieli spółki. Wszyscy – zdaniem śledczych – tworzyć mieli zorganizowaną grupę przestępczą. Grozi im do 15 lat więzienia.

Z informacji, dostępnych w internecie wynika, że pod koniec marca, kilka dni przed akcją policji i zatrzymaniami szefów firmy, podjęto uchwałę o likwidacji spółki Teleopieka24.