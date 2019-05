Wrocław. 12-latka okradała szkolnych kolegów i koleżanki

Okazało się, że za tą sprawą stoi 12-latka, która zabierała przedmioty innych uczniów ze szkolnej szatni. Jej łupem padła m.in. deskorolka i hulajnoga. Działając w tej sprawie, funkcjonariusze przeanalizowali szczegółowo zapisy z kamer monitoringu, co doprowadziło do zlokalizowania nieletniej. Dalsze decyzje w jej sprawie podejmie teraz sąd rodzinny.

Funkcjonariusze Wydziału ds. Nieletnich i Patologii z Komisariatu Policji Wrocław Śródmieście, otrzymali zgłoszenie o kradzieży przedmiotów należących do uczniów jednej z miejscowych szkół. Policjanci niezwłocznie zajęli się sprawą, by ustalić kto jest sprawcą tych przestępstw.

Ustalenia operacyjne funkcjonariuszy i szczegółowe analizy zapisów z kamer monitoringów, pozwoliły na wytypowanie osoby podejrzewanej o te czyny. Okazało się, że jest to 12-letnia mieszkanka Wrocławia. Nieletnia wchodziła do szkolonej szatni i zabierała przedmioty należące do rówieśników. Jej łupem padły m.in. markowa deskorolka i hulajnoga. Obecnie funkcjonariusze sprawdzają, czy były to jedyne kradzieże na koncie uczennicy.

Mundurowi sprzęt już odzyskali i zwrócili właścicielom, a teraz sprawą 12-latki zajmie się sąd rodzinny.

źródło KMP Wrocław