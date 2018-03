53. Międzynarodowy Festiwal Wratislavia Cantans im. Andrzeja Markowskiego będzie mieć w tym roku tytuł "Wyzwolenie", bo świętujemy 100-lecie Niepodległości. Festiwal potrwa od 7 do 16 września i można już kupować bilety.

Program Wratislavii Cantans przedstawił dziś ( 7 marca ) Andrzej Kosendiak, dyrektor festiwalu i Narodowego Forum Muzyki. – Jest nieoczywisty, choć mówi o wyzwoleniu – powiedział. – Na początek usłyszymy "Króla Rogera" Karola Szymanowskiego, operę ukazującą próbę wyzwolenia się od kultury, jej norm moralnych, społecznych i obyczajowych, a wykonanie poprowadzi Jacek Kaspszyk – dodał. – Giovanni Antonini, dyrektor artystyczny nie znał dobrze tego dzieła, ale zachwycił się Szymanowskim – stwierdził. – Na wielki finał usłyszymy "Requiem" Verdiego, pod dyrekcją sir Johna Eliota Gardinera. To wspaniały finał, sir John Eliot Gardiner koniecznie chciał wystąpił we Wrocławiu – podkreślił Andrzej Kosendiak. Dyrektor festiwalu zdradził, że wśród wykonawców znajdzie się Mariusz Kwiecień, gwiazda Metropolitan Opera. W programie festiwalu świetnie zapowiada się występ Narodowego Chóru Ukrainy Dumka. Sam Andrzej Kosendiak, piewca polskiej muzyki, poprowadzi melomanów do "Duchowej stolicy Polski", w koncercie pod jego dyrekcją usłyszymy utwory Marcina Józefa Żebrowskiego.Tradycyjnie koncerty odbywać się będą nie tylko w NFM, ale też w kościołach i innych historycznych miejscach.Wrocław, NFM, Sala GłównaJacek Kaspszyk – dyrygentMariusz Kwiecień – Król Roger (baryton)Arnold Rutkowski – Pasterz (tenor)Krystian Adam Krzeszowiak – Edrisi (tenor)SoliściChór NFMAgnieszka Franków-Żelazny – kierownictwo artystyczneChór Chłopięcy NFMMałgorzata Podzielny – kierownictwo artystyczneNFM Filharmonia WrocławskaProgram:Karol Szymanowski Król Roger – wersja koncertowa op. 46BILETY: VIP – 350 ZŁ* / 250 ZŁ, I – N 200 ZŁ / U 180 ZŁ, II – N 160 ZŁ / U 140 ZŁ, III – N 110 ZŁ / U 90 ZŁBILETY W PRZEDSPRZEDAŻY: VIP – 350 ZŁ* / 250 ZŁ, I – N 180 ZŁ / U 160 ZŁ, II – N 140 ZŁ / U 120 ZŁ, III – N 110 ZŁ / U 90 ZŁWrocław, NFM, Sala CzerwonaSimone Bernardini – dyrygentEnsemble1918Claudia Gambino – narratorFrancesco Meola – aktorMatteo Moglianesi – aktorPiera Mungiguerra – reżyserProgram:Igor Strawiński Trzy utwory na klarnet solo, Historia żołnierzaBILETY: VIP 90 ZŁ, N 70 ZŁ / U 50 ZŁBILETY W PRZEDSPRZEDAŻY: VIP 90 ZŁ, N 60 ZŁ / U 40 ZŁWrocław, kościół Uniwersytecki pw. Najświętszego Imienia JezusAndrzej Kosendiak – dyrygentSoliściChór NFMAgnieszka Franków-Żelazny – kierownictwo artystyczneChór Chłopięcy NFMMałgorzata Podzielny – kierownictwo artystyczneWrocławska Orkiestra BarokowaJarosław Thiel – kierownictwo artystyczneProgram:Marcin Józef Żebrowski Rorate caeli, Magnificat, Missa pastoritiaBILETY: VIP 70 ZŁ, N 50 ZŁ / U 30 ZŁWrocław, Oratorium MarianumBenjamin Bayl – dyrygentSoliści – uczestnicy 43. Kursu Interpretacji Muzyki Oratoryjnej i KantatowejZespół instrumentalnyProgram:Jean Gilles Motets à l'usage des dames religieusesTBCBILETY: VIP 50 ZŁ, N 30 ZŁ / U 20 ZŁWrocław, kolegiata Świętego Krzyża i św. BartłomiejaBjörn Schmelzer – kierownictwo artystycznegraindelavoixProgram:I. Si dedero somnum oculis meisAlexander Agricola Si dedero somnum oculis meisLudwig Senfl In pace / Si dederoJosquin des Prés In pace in idipsum / Que vous ma dameAlessandro Coppini Agnus Dei I z Missa „Si dedero”Jacob Obrecht Agnus Dei II z Missa „Si dedero”Antonius Divitis Agnus Dei III z Missa „Si dedero”Josquin des Prés Agnus Dei I, II, III z Missa „Hercules dux Ferrariae”II. Media vita in morte sumusJacobus de Kerle Media vita in morte sumus – motetNicolas Gombert Media vita in morte sumus – motetJohn Sheppard Media vita in morte sumus – motetOrlando di Lasso Media vita in morte sumus – motetBILETY: VIP 90 ZŁ, N 70 ZŁ / U 50 ZŁBILETY W PRZEDSPRZEDAŻY: VIP 90 ZŁ, N 60 ZŁ / U 40 ZŁWrocław, NFM, Sala CzarnaKoncert w ramach MusMAEx Novo EnsembleProgram:Katarzyna Krzewińska, Eliott Delafosse, Raffaele De Giacometti, Joris Blanckaert, William Sundman Sääf – nowe kompozycje na flet, altówkę, harfę i sopran inspirowane fragmentami Ars amandi OwidiuszaBILETY: VIP 50 ZŁ, N 30 ZŁ / U 20 ZŁWrocław, kolegiata Świętego Krzyża i św. BartłomiejaEndrik Üksvärav – dyrygentCollegium MusicaleNFM Orkiestra LeopoldinumProgram:Paweł Szymański In ParadisumHenryk Mikołaj Górecki Szeroka woda op. 39Tõnu Kõrvits Stabat Mater***Henryk Mikołaj Górecki Trzy utwory w dawnym styluErkki-Sven Tüür Igavik in memoriam Lennart Meri, Requiem in memoriam Peeter LiljeKoncert jest częścią programu obchodów stulecia niepodległości EstoniiBILETY: VIP 70 ZŁ, N 50 ZŁ / U 30 ZŁWrocław, Synagoga pod Białym BocianemLa Compagnia del MadrigaleProgram:Claudio Monteverdi Madrigali guerrieri et amorosi – VIII księga madrygałówBILETY: VIP 90 ZŁ, N 70 ZŁ / U 50 ZŁBILETY W PRZEDSPRZEDAŻY: VIP 90 ZŁ, N 60 ZŁ / U 40 ZŁWrocław, NFM, Sala GłównaWojciech Michniewski – dyrygentAnna Mikołajczyk – Madame Curie (sopran)Paweł Skałuba – Pierre Curie (tenor)Tomasz Rak – Paul Langevin (baryton)Leszek Skrla – Einstein (baryton)Monika Fedyk-Klimaszewska – Missy Maloney (mezzosopran)Elżbieta Czajkowska-Kłos – taniecPolski Chór Kameralny Polish Chamber Choir Schola Cantorum GedanensisJan Łukaszewski – kierownictwo artystyczneNFM Filharmonia WrocławskaMarek Weiss – reżyserProgram:Elżbieta Sikora Madame CurieBILETY: VIP – 200 ZŁ* / 110 ZŁ, I – N 80 ZŁ / U 60 ZŁ, II – N 60 ZŁ / U 40 ZŁ, III – N 45 ZŁ / U 25 ZŁBILETY W PRZEDSPRZEDAŻY: VIP – 200 ZŁ* / 110 ZŁ, I – N 70 ZŁ / U 50 ZŁ, II – N 50 ZŁ / U 30 ZŁ, III – N 45 ZŁ / U 25 ZŁWrocław, NFM, Sala GłównaGiovanni Antonini – dyrygentIl Giardino ArmonicoSandrine Piau – sopranTBA – altKrystian Adam Krzeszowiak – tenorFulvio Bettini – barytonChór NFMAgnieszka Franków-Żelazny – kierownictwo artystyczneProgram:Joseph Haydn Missa in tempore belli C-dur „Paukenmesse” H. XXII:9TBCBILETY: VIP – 250 ZŁ* / 150 ZŁ, I – N 110 ZŁ / U 90 ZŁ, II – N 80 ZŁ / U 60 ZŁ, III – N 50 ZŁ / U 30 ZŁBILETY W PRZEDSPRZEDAŻY: VIP – 250 ZŁ* / 150 ZŁ, I – N 90 ZŁ / U 70 ZŁ, II – N 70 ZŁ / U 50 ZŁ, III – N 50 ZŁ / U 30 ZŁWrocław, NFM, Sala CzerwonaDavid Moss – narratorQuartetto di Cremona:Cristiano Gualco – skrzypcePaolo Andreoli – skrzypceSimone Gramaglia – altówkaGiovanni Scaglione – wiolonczelaAndrea Lucchesini – fortepianProgram:Anton Webern Sześć bagatel op. 9Mauricio Kagel Der Tribun***Claude Debussy Kwartet smyczkowy g-moll op. 10Arnold Schönberg Ode to Napoleon Buonaparte op. 41BILETY: VIP 90 ZŁ, N 70 ZŁ / U 50 ZŁWrocław, kościół pw. św. Stanisława, św. Doroty i św. WacławaRoman Rewakowicz – dyrygentJewhen Sawczuk – dyrygentNarodowy Chór Ukrainy DumkaProgram:Henryk Mikołaj Górecki Pieśni Maryjne op. 54, Totus Tuus op. 60, Amen op. 34***Kyryło Stecenko, Mykoła Leontowycz, Oleksandr Koszyc, Walentyn Sylwestrow, Jewhen Stankowycz, Dymitr Bortniański, Wołodymyr Zubycki – ukraińska muzyka sakralna i ludowaBILETY: VIP 80 ZŁ, N 60 ZŁ / U 40 ZŁBILETY W PRZEDSPRZEDAŻY: VIP 80 ZŁ, N 50 ZŁ / U 30 ZŁWrocław, Oratorium MarianumEnsemble Imaginarium:Enrico Onofri – skrzypce, kierownictwo muzyczneLuca Guglielmi – klawesynSimone Vallerotonda – arcylutniaProgram:Giovanni Bassano Ricercata seconda z Ricercate, passaggi et cadentie (Wenecja, 1585; wersja z Breslau manuscript)Giulio Mussi da Lodi La Spelada – canzona z Il primo libro delle canzoni op. 5 (Wenecja, 1620)Biagio Marini La Orlandina – symfonia, La Gardana – symfonia i La Caotorta – galiarda z Affetti musicali op. 1 (Wenecja, 1617)Giovanni Bassano Ricercata terza z Ricercate, passaggi et cadentie (Wenecja, 1585; wersja z Breslau manuscript)Bartolomé de Selma y Salaverde Canzon terza z Canzoni, Fantasie et Correnti (Wenecja, 1638)Giovanni Battista Fontana Sonata terza z Sonate a 1, 2, 3 (Wenecja, 1641)Stephen Nau Fantasia 7, Fantasia 6 (Breslau manuscript, Mus. MS 114)Dario Castello Sonata prima z Sonate concertate in stil moderno (Wenecja, 1640)Stephen Nau Ballet Mercury i Berg wersja z Breslau manuscript)



BILETY: VIP 90 ZŁ, N 70 ZŁ / U 50 ZŁ



[b]16.09.2018, niedziela, godz. 19:00 [/b]

Wrocław, NFM, Sala Główna

[b]Verdi – Requiem[/b]



Sir John Eliot Gardiner – dyrygent

Corinne Winters – sopran

Ann Hallenberg – mezzosopran

Edgaras Montvidas – tenor

Gianluca Buratto – bas

Monteverdi Choir

Orchestre Révolutionnaire et Romantique



Program:

Giuseppe Verdi Messa da Requiem



BILETY: VIP – 350 ZŁ* / 250 ZŁ, I – N 200 ZŁ / U 180 ZŁ, II – N 160 ZŁ / U 140 ZŁ, III – N 110 ZŁ / U 90 ZŁ

BILETY W PRZEDSPRZEDAŻY: VIP – 350 ZŁ* / 250 ZŁ, I – N 180 ZŁ / U 160 ZŁ, II – N 140 ZŁ / U 120 ZŁ, III – N 110 ZŁ / U 90 ZŁ





Przedsprzedaż biletów trwa do 31 maja 2018 r. lub do wyczerpania się puli objętej promocją.