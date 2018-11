Wraca moda vintage. Takie ubrania nosiło się kilka dekad temu [ZDJĘCIA]

Z Natalią Wychudzką (Cindy Vintage Shop) i Katarzyną Orzołek (NjuRomantic Vintage), organizatorkami Vintage Marketu w Surowcu (ul. Ruska we Wrocławiu) rozmawiamy o powracającej modzie na ubrania vintage. Vintage Market to impreza organizowana cyklicznie (co miesiąc) i promująca modę vintage jako alternatywę dla ubrań sieciówkowych i mody fast fashion. Natalia i Katarzyna chcą pokazać, że ubrania vintage można łączyć w stylizacjach. W galerii zdjęć możecie zobaczyć ubrania sprzed paru dekad. Większość można kupić we wrocławskich vintage shopach.