Wprowadźmy bezpłatne lekcje tenisa do dolnośląskich szkół!

Do końca października szkoły podstawowe mogą zgłaszać się do akcji Dzieciaki do Rakiet. mają szansę otrzymać sprzęt tenisowy i szkolenia dla nauczycieli, by urozmaicić dzieciom lekcje WF.

Dziś lekcje tenisa mogą odbywać się bezpłatnie w każdej szkole podstawowej. Dzięki akcji Dzieciaki do Rakiet 70 podstawówek w Polsce będzie mogło wprowadzić takie zajęcia do swojego programu w ramach lekcji WF. W ubiegłym roku do programu przystąpiło m.in. pięć dolnośląskich szkół, z Wrocławia, Świdnicy i Kiełczowa. Aby przystąpić do tegorocznej edycji akcji, szkoła musi przesłać krótki film lub zdjęcia ilustrujące sportowe pasje swoich uczniów. Można to zrobić do 31 października.

70 szkół otrzyma sprzęt tenisowy umożliwiający prowadzenie zajęć. Nie jest do tego potrzebna żadna specjalna infrastruktura – wystarczy sala gimnastyczna czy szkolne boisko.

Jedne z największych gwiazd polskiego tenisa, Ula Radwańska i Mariusz Fyrstenberg, odwiedzały w ostatnim czasie Dolny Śląsk, by zachęcać najmłodszych do gry w tenisa. Minionego lata w Karpaczu odbyła się impreza, podczas której każde chętne dziecko mogło odbyć trening pod okiem profesjonalnych trenerów, a nawet pograć na jednym korcie z gościem specjalnym wydarzenia – Ulą Radwańską. Podobne wydarzenie, z udziałem Mariusza Frystenberga, odbyło się rok wcześniej we Wrocławiu.

– Kiedy widzę uśmiechnięte dzieci z rakietami w rękach to aż chce się grać. Rodzice też zachwyceni, zapowiadali mi, że koniecznie muszą zorganizować swoim dzieciom lekcje tenisa, bo to fajny sport – powiedział Mariusz Fyrstenberg, ambasador akcji, który wraz z dziećmi grał i trenował na Placu Wolności.

– Gra w tenisa w tak młodym wieku przynosi same korzyści. To dyscyplina idealna dla dzieci, kształtująca kondycję, koordynację, wytrzymałość czy umiejętność analitycznego myślenia. Dla mnie to życiowa pasja i mam nadzieję, że wiele dzieciaków złapie tenisowego bakcyla – powiedziała Urszula Radwańska, czołowa polska tenisistka, ambasadorka akcji Dzieciaki do Rakiet.

Jak zgłosić szkołę do akcji Dzieciaki do Rakiet?

1. Nagraj krótki filmik lub zrób zdjęcia pokazujące, jak dzieci z Twojej szkoły bawią się poprzez sport.

2. Wejdź na stronę www.dzieciakidorakiet.pl .

3. Wypełnij formularz i wgraj film lub zdjęcia. Pojawią się one na stronie po akceptacji moderatora. Masz na to czas do 31 października.

4. 5 listopada zostanie uruchomione głosowanie na poszczególne szkoły. Zagłosuj na swoją szkołę i śledź wyniki głosowania internautów na stronie www.dzieciakidorakiet.pl . Głosować będzie można do 16 grudnia. Ogłoszenie wyników nastąpi 18 grudnia.

Więcej szczegółów oraz regulamin akcji na stronie www.dzieciakidorakiet.pl.