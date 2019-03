Wołów. Szczęśliwe zakończenie poszukiwań 84-latka. Mężczyznę odnaleźli policjanci

Do dyżurnego wołowskiej komendy, w południe dodzwonił się zaniepokojony mężczyzna. Przekazał, że jego 84-letni schorowany ojciec wyszedł z domu na spacer w godzinach porannych i nie powrócił do miejsca zamieszkania. Mężczyzna opisał dyżurnemu wygląd ojca, tak by policjanci mogli jak najszybciej przystąpić do sprawdzania miejscowości, w której zamieszkiwał oraz przyległego terenu.

Do poszukiwań mężczyzny natychmiast przystąpili m. in. dzielnicowi z Komendy Powiatowej Policji w Wołowie.

Dzięki dobremu rozpoznaniu terenu i informacji od zgłaszającego, który podejrzewał w którą stronę mógł oddalić się 84-latek, policjanci szybko ustalili miejsce jego przebywania.

Mundurowi wśród pól dostrzegli 84-letniego mężczyznę, który na widok policjantów próbował uciekać, w wyniku czego się przewrócił. Policjanci udzielili mu pomocy i przekazali pod opiekę syna.

Działania policjantów doceniła rodzina. Córka 84-letniego mężczyzny przesłała podziękowania na ręce Komendanta Powiatowego Policji w Wołowie:

„Chciałabym gorąco podziękować za szybkie i profesjonalne działanie w dniu dzisiejszym policjantom podczas pomocy w poszukiwaniu mojego ojca (…).”

Podjęte przez policjantów działania doprowadziły do szybkiego i szczęśliwego zakończenia poszukiwań 84-latka, który bezpiecznie powrócił do rodzinnego domu.