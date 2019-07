Wojtek Justyna TreeOh! zagra we Wrocławiu. Wstęp wolny

Podczas koncertu zespół zaprezentuje muzykę ze swojej najnowszej płyty Get That Crispy. Album ten, wydany we wrześniu 2018 r. zdobył wiele wyróżnień, między innymi:

• Polski Jazzowy Album Roku 2018 (plebiscyt Adama Dobrzyńskiego)

• Wyróżnienie na liście światowych płyt „Jazz Not Jazz” (holenderski magazyn „Jazzism”)

• Nominacja utworu Sleeping Cow do tytułu „Haskiej kompozycji 2018 r.”

Wojtek Justyna znalazł się na liście najlepszych gitarzystów 2018 r. w Beneluksie w kategorii Jazz/Funk/Fusion/Worldmusic (ranking holenderskiego magazynu gitarowego „Gitarist”).

LETNIA TRASA KONCERTOWA 2019:

18.07 // WROCŁAW Nietota

19.07 // WAŁBRZYCH A'propos

Wojtek Justyna TreeOh! łączy dynamiczny funk-jazz z wielokolorową i urozmaiconą rytmicznie muzyką świata, sięgając jednocześnie po nowe faktury sonorystyczne. Na swojej drugiej płycie Get That Crispy (2018 r.) muzycy połączyli indywidualne talenty kompozytorskie, co zaowocowało zbiorem kompozycji wypełnionych kołyszącymi zagrywkami, akcentami rytmicznymi i intrygującymi harmoniami. W nowej odsłonie TreeOh! - zespół do tej pory głównie gitarowy - poszerzyło swoją paletę brzmieniową o wyraziste, silnie zmodyfikowane efektami linie melodyczne, ciepły tembr tradycyjnych instrumentów afrykańskich i energetycznie pulsujące dźwięki syntezatora basowego.