Wodne znicze i świecąca Maryja. Oto hity Wszystkich Świętych 2018

Zimna Wojna nominowana do Oscara [ZDJĘCIA z PLANU]

Mateusz Różański

We wrześniu ubiegłego roku pisaliśmy o tym, że "Zimna Wojna" Pawła Pawlikowskiego będzie polskim kandydatem do Oscara. Teraz wiemy już, że polski film znalazł się w ścisłym gronie nominowanych do tej najbardziej prestiżowej nagrody filmowej na świecie.