Wkrótce ruszy remont linii kolejowej na Wojnów. Pociągi nie pojadą przez rok

Bez dołożenia brakujących 25 mln generalny remont linii nie doszedłby do skutku. Oferty w lipcowym przetargu przekraczały budżet przeznaczony na inwestycję - 67 mln zł o niemal połowę. Najtańsza, złożona przez konsorcjum firm ETF opiewała na 92,3 mln, a kolejne na 98-112 mln zł.

Remont ruszy w grudniu i potrwa do końca września. Właśnie dlatego w nowym rozkładzie jazdy, który wejdzie w życie 9 grudnia próżno szukać pociągów z Wojnowa na Dworzec Główny. W tej chwili trasą kursuje 14 par pociągów, a dziesięć z nich dojeżdża jeszcze dalej, przez Brochów i Siechnice do Jelcza-Laskowic. Pociągi wrócą w grudniu przyszłego roku i będą kursowały okrężną pętlą wokół Wrocławia z Jelcza-Laskowic przez Wojnów, Swojczyce, Strachocin, Kowale, Sołtysowice przy CH Korona, Nadodrze, Mikołajów, Dworzec Główny, Brochów i Siechnice z powrotem do Jelcza.

W ramach modernizacji PKP PLK oprócz torów, po których pociągi będą mogły jeździć z prędkością 120 km/h wyremontuje wszystkie przystanki. Na terenie miasta będą to: Wrocław Wojnów, Wrocław Swojczyce i Wrocław Kowale. Poza tym od podstaw zbudowane zostaną trzy nowe przystanki - Wrocław Łany (na granicy miasta przy rondzie i wschodniej obwodnicy Wrocławia), Wrocław Strachocin i Wrocław Popiele (w pobliżu ul. Kowalskiej pomiędzy zakładami 3M i Volvo).

Do remontu dorzuci się także miasto, które zbuduje drogę dojazdową do przystanku Wrocław Łany, parking na 40 miejsc i chodnik przy przystanku Wrocław Strachocin oraz wiaty rowerowe i chodnik przy przystanku Wrocław Popiele. Prace pochłoną ok. 2,8 mln zł.

Pociągi po drodze zatrzymają się także w Chrząstawie Wielkiej, Nadolicach i Dobrzykowicach. Te przystanki także zostaną wyremontowane. Ponadto za nieco ponad 2 mln zł przy stacjach powstaną parkingi na 20-30 miejsc oraz chodniki, którymi będzie można dojść do peronów.