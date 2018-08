Znany przewoźnik WizzAir zapowiedział trzy nowe połączenia lotnicze, które będą funkcjonowały od 28 października 2018 roku. Wśród nich jest połączenie z Wrocławia do Charkowa.

Gdańsk–Charków: środa, niedziela od 28.10.2018 - 39 zł

Wrocław–Charków: środa, niedziela od 28.10.2018 - 39 zł

Warszawa–Wiedeń: codziennie od 28.10.2018 - 89 zł

Samoloty z Wrocławia do Charkowa mają lata od 28 października, dwa razy w tygodniu: w środy i niedziele. Bilety na nowe trasy można już rezerwować przez internet. Ceny zaczynają się od 39 złotych za wybrane terminy lotów z Wrocławia do Charkowa.Węgierski przewoźnik ogłosił w sumie trzy nowe połączenia z Polski. Oto one:Linia Wizzair oferuje łącznie 161 tras do 31 krajów z Polski, z ponad 10,3 milionami miejsc w sprzedaży w 2018 roku, z 8 polskich lotnisk.Charków to miasto położone w północno-wschodniej części Ukrainy. Zobacz na mapie poniżej: