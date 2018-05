Festiwalowe przeboje pokazywane na długo przed ich polską premierą. Od 25 do 31 maja Kino Nowe Horyzonty zaprasza na przedpremierowe seanse siedmiu filmów, składających się na panoramę współczesnego kina.

W programie 24. Wiosny Filmów znajdą się m.in.: wyróżniony pięcioma Cezarami „Do zobaczenia w zaświatach” Alberta Dupontela – ekranizacja epickiej powieści Pierre’a Lemaitre, łączący najlepsze cechy współczesnego kryminału i kina noir „Neapol spowity tajemnicą” Ferzana Özpeteka czy „Ramen. Smak wspomnień” Erica Khoo – opowieść o sztuce kulinarnej, która potrafi uleczyć skołatane dusze. Wiosna Filmów zacznie się w piątek o godz. 20.15, pokazem włoskiego „Neapolu spowitego tajemnicą”. W filmie, podczas okultystycznej neapolitańskiej ceremonii w domu swojej ciotki, lekarka patolożka Adriana zostaje uwiedziona przez przystojnego młodzieńca Andreę. Oboje spędzają upojną noc w mieszkaniu kobiety...– A szczególnie polecam „Ramen. Smak wspomnień” – mówi Stanisław Abramik ze Stowarzyszenia Nowe Horyzonty. – Azjaci słyną z pokazywania zmysłowości jedzenia i tak jest w tym przypadku. Klimatem film przypomina „Między słowami” Sophii Coppoli, w obu bohaterowie próbują znaleźć siebie w wielkomiejskim, anonimowym tłumie – dodaje. Projekcja w środę (30 maja) o godz. 20.15.Obsypany Cezarami „Do zobaczenia w zaświatach” w programie znajdzie się we wtorek (29 maja) o godz. 20.15. – To ciekawy przykład realizmu magicznego, Alebrt Dupontel pokazuje świat po I wojnie, kiedy to umiera okres mocarstwowości i trzeba na nowo zdefiniować siebie – opowiada Stanisław Abramik.Francuskie, włoskie, norweskie, a nawet izraelskie filmy wypełnią interesujący przegląd.reż. Ferzan Özpetek, Włochy 2017reż. Samuel Maoz, Izrael, Niemcy, Francja 2017reż. Erik Poppe, Norwegia 2017reż. Mahamat-Saleh Haroun, Francja 2017reż. Albert Dupontel, Francja, Kanada 2017reż. Eric Khoo, Singapur, Japonia, Francja 2018reż. Eric Barbier, Francja 2017