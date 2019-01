Wine&Food Noble Night 2018

MAMY TO – RESTAURACJA BOLETUS ZOSTAŁA LAUREATEM KONKURSU WINE & FOOD NOBLE NIGHT! · I miejsce dla Restauracji Boletus pod dowództwem Szefa Kuchni Mariusza Kucharczaka w kategorii DANIE GŁÓWNE · II miejsce dla Restauracji Boletus pod dowództwem Szefa Kuchni Mariusza Kucharczaka w kategorii PRZYSTAWKA Za nami 11. Gala Wine&Food Noble Night! Była to jedyna w swoim rodzaju uczta dla zmysłów. Podczas wyjątkowej kolacji, udaliśmy się w podróż do świata pełnego smaków, zapachów i barw. Rozkosz podniebienia zapewniły - stworzone specjalnie na tę okazję, przez Szefów kuchni dwunastu restauracji konkursowych - autorskie menu składające się z przystawki i dania głównego. Całość zamknął pozakonkursowy deser w formule popisu mistrzowskiego. Konkurs Wine&Food Noble Night składał się z dwóch etapów. W pierwszej kolejności następowała selekcja nadesłanych zgłoszeń i wybór 12 finałowych restauracji. W trakcie kwalifikacji sprawdzana była karta menu, dobór smaków, jakość obsługi oraz dbałość o aranżację wnętrza.