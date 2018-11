Wieżowce Angel River na Przedmieściu Oławskim gotowe. Tak wygląda Wrocław z 17. piętra [ZDJĘCIA]

Budowa apartamentowców Angel River na Przedmieściu Oławskim trwała od listopada 2016 r. W ciągu dwóch lat przy ul. Walońskiej powstały dwa budynki - 17- i 9-piętrowy. Wyższy ma 55-metrów wysokości i choć nie znajdziemy go wśród dziesięciu najwyższych budynków Wrocławia, to stał się najwyższym w okolicy. Przewyższył Trzonolinowiec (41 m) i zabytkową wieżę ciśnień (40 m).

– Z najwyższych pięter apartamentowca rozlega się wspaniały, panoramiczny widok na Wrocław. Z balkonów i tarasów mieszkańcy będą oglądali wieże kościołów, Ostrów Tumski, wieżę ciśnień, most Grunwaldzki, Halę Stulecia, rzekę Odrę czy Oławę – wymienia Natalia Sawicka, dyrektor sprzedaży i marketingu Angel River.

Ponad 90 proc. mieszkań znalazło już nabywców. Wybierać mogli z lokali o powierzchni od 22 do nawet 150 mkw i liczbie pokoi od jednego do pięciu. Od grudnia mieszkańcy będą mogli skorzystać z 250-metrowej strefy fitness i spa z dwiema saunami (suchą i parową) oraz jacuzzi, lobby z miejscem spotkań, zielone patio i sala zabaw dla dzieci.

– W ofercie mamy jeszcze dostępnych kilka apartamentów w wieży z pięknymi widokami na panoramę Wrocławia, a także studia od strony rzeki. Wolny jest także ostatni lokal usługowy o powierzchni 82 mkw. na parterze – informuje Natalia Sawicka.

W podziemiach budynku znalazł się parking na 359 aut. Goście i klienci lokali usługowych zlokalizowanych na parterze budynku będą mogli zaparkować na płatnym parkingu z kilkudziesięcioma miejscami. W podziemnym garażu zainstalowano także stację ładowania pojazdów elektrycznych.

Przy budowie Angel River pracowało 350 osób. Jak przyznaje Sebastian Bieńkowski, dyrektor techniczny Angel River, najtrudniejszym elementem do wykonania był montaż belek obwodowych na najwyższym piętrze 55-metrowej wieży. W ramach inwestycji wybudowany został także nowy odcinek ul. Mierniczej, która do tej pory kończyła się skrzyżowaniem z ul. Traugutta. Teraz ma dalszy ciąg i prowadzi w kierunku rzeki Oławy oraz budynków Angel River i Angel Wings. Skorzystają z niej nie tylko mieszkańcy, ale także wrocławianie, którzy będą chcieli dojechać do lokali usługowych czy też bulwaru nad rzeką. W ramach rewitalizacji nad Oławą powstaną ciągi pieszo-rowerowe, pomosty, kładki, place zabaw, a nawet plaża.

Wokół apartamentowców posadzono także blisko 4 tysiące drzew i krzewów. To kilkanaście gatunków roślin - m.in. brzozy, klony, głogi, bukszpany wiecznie zielone, laurowiśnie wschodnie, runianki japońskie, miskanty chińskie czy czosnek olbrzymi.