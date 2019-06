Więzienie dla policjantów oskarżonych o tortury w sprawie Igora Stachowiaka

Zdaniem prokuratury zachowanie policjantów nie przyczyniło się bezpośrednio do śmierci. Pełnomocnicy rodziców Igora przekonywali sąd, że jest inaczej. Mecenas Mikołaj Pietrzak prosił wręcz, by opis przestępstwa uzupełnić o nieumyślnie spowodowanie śmierci. Jego zdaniem, Igor zmarł w wyniku „gigantycznej traumy fizycznej i psychicznej” wywołanej traktowaniem go przez policjantów. Mecenas mówił wręcz o torturach wskazując na polskie prawo, które bezwzględnie zakazuje ich stosowania i nie ma co do tego żadnych wyjątków. Mecenas Pietrzak stwierdził, że kara zaproponowana przez prokuraturę jest zbyt łagodna i zaapelował o surowszą. Nie wskazał jednak konkretnie jakiego wyrok się domaga.

Przedstawiciel Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, która została dopuszczona do procesu, zwracał uwagę na jakie pytania musi odpowiedzieć ten proces. Czy zachowanie policjantów wobec Igora naruszyło jego prawo do życia? Czy doszło do stosowania tortur?

Czy właściwie użyto paralizatora?

Obrona chciała uniewinnienia oskarżonych. Obrońcy przekonywali w swoich mowach, że to Igor i jego zachowanie wobec policjantów spowodowało konieczność używania wobec niego takich środków paralizator. - Sześciu interweniujących wobec niego policjantów odniosło obrażenia – mówił mecenas Zbigniew Piątkowski. Jego zdaniem, nawet jeśli doszło do przekroczenia prawa przy używaniu paralizatora (bo prawo zakazuje stosowania go wobec osoby zakutej w kajdanki) to policjant działał w „stanie wyższej konieczności”. Bo bronił zdrowia, a nawet życia swojego i innych funkcjonariuszy,

Pełnomocnicy rodziny Igora i obrońcy różnili się opiniami co do tego, czy były podstawy do używania przemocy wobec Igora. Mecenas Pietrzak w zachowaniu mężczyzny widzi jedynie bierny opór. Bo Igor po prostu bał się zatrzymania przez policję. Obrońcy przeciwnie – czynny opór. I to on spowodował konieczność używania środków przymusu bezpośredniego.