Jako pierwsi w środę wyruszyli pielgrzymi ze Zgorzelca, a w czwartek z Jeleniej Góry. Do pokonania pieszo mają ponad 300 kilometrów. Pielgrzymi maszerują w różnych intencjach. Często by nabrać siły duchowej i umocnić swoją wiarę na cały rok.

W tym roku jest to połączenie duchowego i religijnego przeżycia z patriotycznym

Podczas XXVI Pieszej Pielgrzymki na Jasną Górę wiernych będzie nas prowadzić hasło „Tutaj zawsze byliśmy wolni”. Pielgrzymi podczas tych rekolekcji będą mieli okazję podjąć refleksję nad własną tożsamością chrześcijańską oraz narodową w 100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości.Wyjaśnia ks. Waldemar Wesołowski, rzecznik prasowy diecezji legnickiej. Szacuje się, że podobnie jak w minionych latach, w Pieszej Pielgrzymce na Jasną Górą weźmie udział około tysiąca wiernych z diecezji legnickiej.- Dokładna liczba pielgrzymów będzie jednak dopiero znana po wyruszeniu z Legnicy. Należy też pamiętać, że wiele osób, które z różnych względów nie mogą maszerować, dołącza do pielgrzymki już w Częstochowie. Ludzie przyjeżdżają autokarami w grupach lub indywidualnie. Szacuje się, że z naszej diecezji łącznie w uroczystej Mszą Świętej na Jasnej Górze, bierze często udział 2-3 tys. osób - dodaje ksiądz Wesołowoski.Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę z diecezji legnickiej odbędzie się już 26 raz. Z kolei po raz piętnasty pielgrzymi wyruszą z diecezji świdnickiej. Jako pierwsi wymaszerują wierni z Wałbrzycha 30 lipca spod kościoła pw. Świętych Aniołów Stróżów. Natomiast główny nurt pielgrzymkowy zainauguruje msza św. o godz. 10.00 w katedrze świdnickiej we wtorek, 31 lipca. Tego samego dnia wyruszą również pielgrzymi z Kłodzka, gdzie 1 sierpnia obie grupy spotkają się w miejscowości Bobolice by następna dnia, wspólnie ruszyć już w kierunku Jasnej Góry. Pielgrzymi z diecezji świdnickiej dotrą na miejsce 9 sierpnia.Pielgrzymi z archidiecezji wrocławskiej wyruszą z Katedry Wrocławskiej w czwartek 2 sierpnia o godz. 6.00. Maszerować będą przez 8 dni, a po drodze dołączą do nich pątnicy m.in. z Trzebnicy, Oleśnicy, Kluczborka. Na Jasną Górę dotrą 10 sierpnia Pielgrzymi maszerują w różnych intencjach. Często by nabrać siły duchowej i umocnić swoją wiarę na cały rok.- Im większa intencja tym ciężej się idzie. Swój krzyż trzeba nieść przez wiele kilometrów. Uważam jednak, że warto. Jeśli ktoś chce pojednać się z Bogiem i doznać duchowego odnowienia powinien wziąć udział w pielgrzymce - mówi Dominik Żaczkowski, który pieszo dystans Zgorzelec - Jasna Góra pokonał już 4 razy. W tym roku do pielgrzymów dołączy dopiero w Legnicy.Z kolei na jeszcze dalszą pielgrzymkę, bo aż do Medjugorie w Bośni i Hercegowinie zdecydował się w tym roku pan Marian, mieszkaniec Schroniska im. św. Brata Alberta dla bezdomnych mężczyzn w Zgorzelcu. Na Jasnej Górze był już 5 razy, a po raz drugi wybrał pielgrzymkę za granicę. - Najważniejsze są wygodne buty, nawet dwie pary - żartuje nasz rozmówca. - Pielgrzymka to piękne, duchowe przeżycie. Każdy wierzący powinien doświadczyć.