18 kwietnia 2018 roku nakładem wydawnictwa HarperCollins ukazał się kryminał Jessici Fellowes, autorki książek stworzonych na potrzeby realizacji serii TV „Downtown Abbey”, pod tytułem „Morderstwo w pociągu”. Fellowes sprawnie miesza świat faktów ze światem fikcji na tle międzywojennej Anglii, wciągając nas w fascynującą zagadkę zbrodni.

O KSIĄŻCE:Pochodząca z niebogatej londyńskiej rodziny Louisa Cannon pragnie uciec od biedy. Wybawieniem z trudnego położenia okazuje się być praca w wiejskiej posiadłości Asthall Manor,u rodziny Mitford. Tam Louisa obejmuje posadę niani i guwernantki dzieci Mitford, stając się powiernicą najstarszej córki, zgryźliwej acz bystrej szesnastoletniej Nancy.BOŻE NARODZENIE, 1919Kiedy córka chrzestna Florence Nightingale została zamordowana w pociągu, zaintrygowane Louisa i Nancy, nie zważając na konsekwencje, próbują rozwiązać zagadkę mordercy. Czy to był napad rabunkowy , czy zemsta, której korzeni należy szukać w wojennych wydarzeniach? Louise i Nancy gromadzą fakty, rozmawiają z rodzinąi znajomymi zamordowanej. Im więcej informacji udaje im się zebrać, tym więcej wątków pojawia się w ich śledztwie. Depczą po piętach mordercy, który jednak zrobi wszystko, by jego sekret nie ujrzał światła dziennego …Wciągająca lektura, której akcja, oparta na FAKTYCZNEJ ZBRODNI, jest okazją do poznania barwnej rodziny brytyjskich arystokratów Mitford. Ten ekscentryczny ród po dziś dzień budzi wiele kontrowersji,a sensacyjne morderstwo stanowiło wielką zagadkę w Anglii w początkach XX wieku.„Pomysłowa, skrząca, przebiegła, genialna”- Susan Hill***"Prawdziwe morderstwo, prawdziwa rodzina i całkiem nowa bohaterka kryminału połączone by stworzyć fascynującą i bardzo przyjemną lekturę. Pokochałem książkę!„― Julian Fellowes, pomysłodawca i twórca scenariuszy do Downton Abbey i Belgravii***