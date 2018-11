Wielkie zmiany na lotnisku. Będzie przebudowa

Wrocławskie lotnisko po raz pierwszy w historii obsłużyło trzymilionowego pasażera. Do końca roku, według szacunków, będzie ich blisko 3,3 mln. I choć przepustowość zbudowanego na Euro 2012 terminalu przekracza 4 mln osób rocznie, to już w przyszłym roku zostanie on przebudowany. Na rozbudowę lotniska musimy poczekać do 2023 r. Zobacz na kolejnych slajdach plany dotyczące przebudowy i rozbudowy wrocławskiego lotniska, posługując się klawiszami strzałek na klawiaturze, myszką lub gestami.