Wielkie otwarcie lodziarnio-kawiarni Grycan w przy Placu Teatralnym 6-8 we Wrocławiu

– Wrocław to miasto do którego mam wielki sentyment. To właśnie tutaj swoją pierwszą lodziarnię w powojennej Polsce prowadzili moi rodzice, a ja, po latach, zdecydowałem się zainwestować w remont jednego z najpiękniejszych i najważniejszych wrocławskich budynków. Dziś, wspólne z żoną Elżbietą, mamy przyjemność zaprosić mieszkańców miasta do naszej lodziarnio-kawiarni w Hieronimusie, w której przy deserze lodowym lub kawie i ciastku nasi goście, mogą cieszyć się urokiem Starego Miasta i podziwiać piękną wrocławską architekturę – mówi Zbigniew Grycan, właściciel sieci Grycan – Lody od pokoleń.

Otwarcie najnowszego punktu sieci w tym historycznym budynku to zwieńczenie inwestycji, mającej na celu przywrócenie budynkowi dawnej świetności. Zbigniew Grycan rozpoczął ją w 2012 roku,. Na zlecenie inwestora, Anita Luniak i Teresa Mromlińska z biura architektonicznego Grupa 33_03 stworzyły projekt gruntownej przebudowy kamienicy z 1910 roku znajdującej się w sercu Wrocławia, przy Placu Teatralnym, w sąsiedztwie Opery Wrocławskiej. Historia budynku sięga XV wieku, a jego nazwa pochodzi od historycznego Domu Handlowego pod świętym Hieronimem, który działał tu na początku XX wieku. Inwestycja Zbigniewa Grycana objęła odtworzenie pierwotnych elewacji budynku i charakterystycznych przeszkleń. Wewnętrzny dziedziniec został wykończony szkliwioną cegłą oraz przykryty świetlikiem i stał się reprezentacyjnym centrum kamienicy. Architekci zadbali o to, aby funkcjonalność i nowoczesność kompleksu biurowo-usługowego w naturalny sposób łączyły się z historią budynku. W 2014 roku Prezydent Wrocławia wraz z Towarzystwem Miłośników Wrocławia przyznali inwestorowi i twórcom nowego Hieronimusa Wyróżnienie za modernizację obiektu historycznego w konkursie Piękny Wrocław.

Pięć lat od oddania budynku Zbigniew Grycan zdecydował się otworzyć w nim lodziarnio-kawiarnię Grycan Lody od Pokoleń. Jej wnętrze utrzymane jest w stylistyce nawiązującej do architektury Hieronimusa. Otwarciu lokalu w tym historycznym miejscu towarzyszył wernisaż prac studentów wrocławskiej Akademii Sztuk Pięknych pt. „Sztuka życia. Część pierwsza”

Dzieła młodych artystów można będzie podziwiać w witrynach kamienicy przy Placu Teatralnym 6-8.

Lodziarnio-kawiarnia Grycan usytuowana jest na parterze i dysponuje miejscami siedzącymi dla 24 gości. Latem planowane jest otwarcie ogródka z dodatkowymi stolikami. W ofercie nowej lodziarnio-kawiarni dostępne będą 24 smaki lodów przygotowywanych rzemieślniczymi metodami, według rodzinnych receptur. Wśród nich znajdują się zarówno lody tradycyjne, sorbety z owoców, lody jogurtowe oraz nowość – przygotowywane na miejscu smaki deserowe. W menu można znaleźć również wyśmienite desery lodowe, ciasta, torty i torty lodowo-bezowe oraz aromatyczne kawy na bazie specjalnie wyselekcjonowanej, włoskiej mieszanki. Ofertę uzupełniają uwielbiane przez gości chrupiące rurki z bitą śmietaną i SOKI 100% z owoców. Do końca marca na gości lodziarnio-kawiarni czeka promocja – do każdego deseru w szklanym pucharze dowolna kawa gratis.

Lokal jest czynny jest od poniedziałku do soboty w godzinach od 8:00 do 21:00, a w niedziele od 9:00 do 20:00.