Wielkie odkrywanie DOLNEGO ŚLĄSKA - galeria pocztówek - liderzy

Najpiękniejsze zakątki naszego regionu uwiecznione w kadrach zarówno profesjonalnych fotografów jak i amatorów-hobbystów. Jeszcze tylko do poniedziałku, 22 lipca można zgłaszać swoje zdjęcia do plebiscytu WIELKIE ODKRYWANIE DOLNEGO ŚLĄSKA! Wciąż przyjmujemy także zgłoszenia do pozostałych kategorii plebiscytu: Dolnośląska Osobowość Turystyki, Niezwykłe Miejsca, W Gościnie i Smaczny Klimat.