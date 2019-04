Wielki pożar koło Stadionu Wrocław. Ogień udało się opanować (ZOBACZ ZDJĘCIA)

Bardzo groźny pożar w okolicach Stadionu Miejskiego we Wrocławiu. - Wszędzie jest gęsty dym. Słychać wybuchy... - informuje pan Maciej. - Pali się tuż za stacją kolejową Wrocław Stadion - dodaje. - Najprawdopodobniej zapaliła się pobliska hala produkcyjna. Na miejscu jest kilkadziesiąt jednostek straży pożarnej. Kłęby dymu są tak wielkie, że widać je z odległości kilkunastu kilometrów od miasta. AKTUALIZACJA. GODZ. 18.30 Pożar wybuchł w hali należącej do firmy Hydrosolar Dolny Śląsk. Ma ona wymiary 100 na 20 metrów. Nad miastem momentalnie zaczęły unosić się kłęby czarnego dymu widoczne nawet z kilkunastu kilometrów od Wrocławia. - Płonie hala magazynowa, w której przechowywane są środki do produkcji perfum. Policja skontaktowała się z właścicielem hali, który poinformował, że w środku nie powinno być żadnych osób – mówi st. sierż. Dariusz Rajski z biura prasowego wrocławskiej policji. W hali co jakiś czas dochodzi również do wybuchów. Trwa akcja gaśnicza. Na miejscu jest 25 zastępów straży pożarnej. W okolicy, na ul. Szczecińskiej, a także Kosmonautów tworzą się duże korki. AKTUALIZACJA godz. 20.30 Ogień udało się opanować. Na miejscu pożaru było 40 zastępów straży pożarnej. Wszystkie zastępy z Wrocławia, a także z regionu, m.in. ze Świdnicy, Milicza czy Środy Śląskiej, jak również zastępy OSP z okolic. Nad miejscem pożaru pojawił się również wojskowy helikopter. Trwa dogaszanie pożaru - będzie jednak trwało kilka godzin