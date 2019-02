Wielki pożar kamienicy we Wrocławiu. Ogień pojawił się w nocy (ZOBACZ ZDJĘCIA)

Wrocław. Mama zginęła w pożarze, dzieci zdążyły uciec [ZDJĘCIA Z AKCJI]

Do tragedii doszło przy ulicy Glinianej we Wrocławiu. Pożar wybuchł w nocy w kamienicy z 30 na 31 stycznia. Ogień i kłęby dymu wydobywały się z mieszkania na II piętrze. Zginęła kobieta w wieku ok. 40 lat.