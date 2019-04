Wielki pożar fabryki w Środzie Śląskiej. Z ogniem walczyły 23 zastępy straży pożarnej [ZDJĘCIA]

Do pożaru doszło w jednej z hal fabryki, prawdopodobnie do wypalania dachówek. Na razie nie są znane przyczyny pożaru, to ustali dopiero policyjne śledztwo. Nie był to jednak wybuch butli z gazem jak się pierwotnie wydawało. 33-kilowa butla eksplodowała, ale w wyniku rozprzestrzeniania się ognia.

Z pierwszych ustaleń wynikało, że trzy osoby mogły zostać poszkodowane. Jak powiedział nam dyżurny średzkiej straży pożarnej, informacje te nie potwierdziły się. W czasie akcji dwie osoby zostały ewakuowane z zakładu.

Po godz. 21 strażacy zlokalizowali źródło ognia. Rozpoczęło się dogaszanie pożaru, które potrwa kilka godzin.

W akcji wzięły udział 23 zastępy straży pożarnej, w tym zastęp chemiczny, policja, pogotowie ratunkowe i gazowe.