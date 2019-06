Wielki pokaz pirotechniczny we Wrocławiu już w sobotę. Będą utrudnienia

Wrocław. Ogromne drzewo spadło na most Zwierzyniecki. Ruch jest zablokowany

Potężne drzewo spadło na most Zwierzyniecki we Wrocławiu (wjazd od strony zoo w kierunku miasta). Uszkodzona jest trakcja tramwajowa. Tworzą się potężne korki. Na razie nie wiadomo, czy uszkodzony jest sam most.