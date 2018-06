(© Jarosław Jakubczak, Polska Press)

W sobotę, 23 czerwca, w Sky Tower we Wrocławiu zobaczymy pokaz mody. Wszystko z okazji wydarzenia Sky Fashion Day. Podczas imprezy zaprezentowane zostaną kreacje młodych projektantów z Dolnośląskiej Szkoły Wyższej we Wrocławiu. Wstęp wolny.

„Sky Fashion Day”, to projekt licencjacki studentów Dolnośląskiej Szkoły Wyższej we Wrocławiu. Podczas pokazu mody będzie można zobaczyć autorskie kolekcje na każdą okazję. Na wybiegu dominować będzie styl, wdzięk i oryginalność. Autorkami projektu są Alicja Broczkowska i Lidia Matejuk.



- Nasz pokaz skierowany jest do każdego, kto choć w małym stopniu interesuje się modą. Mamy nadzieję, że niektórych zainspiruje on do zmiany swoich stylizacji oraz zabawy modą na co dzień - mówi Alicja Broczkowska.



Pokaz mody rozpocznie się w sobotę o godz. 18.00. Imprezę uświetni występ Ani Deko, uczestniczki „The Voice of Poland”. Wstęp jest wolny.

