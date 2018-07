Trwa głosowanie w plebiscycie na „7 Cudów Polski na 100-lecie Niepodległości”, ogłoszonym przez organizatora największych w Polsce targów turystycznych World Travel Show - Ptak Warsaw Expo. Znamy pierwsze wyniki zarówno w skali ogólnopolskiej, jak i dla województwa dolnośląskiego. Na razie wygrywa Ogród Zoologiczny we Wrocławiu!

Przypomnijmy, że przez cały rok trwały poszukiwania najlepszych, najpiękniejszych i najoryginalniejszych miejsc oraz budynków na mapie kraju. W ten sposób, po konsultacjach z Urzędami Marszałkowskimi 16 województw, powstała lista 64 wyjątkowych kandydatur. Które z nich zasługują na zaszczytny tytuł „Cudu Polski”?Zdecydują o tym internauci, radiosłuchacze oraz czytelnicy, którzy przez najbliższe 3 miesiące będą głosować na swoje ulubione miejsca z listy. W pierwszym etapie plebiscytu wyłonione zostaną 32 miejsca, z 16 województw. W finale natomiast, głosujący wytypują tytułową siódemkę. Zwycięskie „7 Cudów Polski na 100-lecie Niepodległości” poznamy podczas uroczystej gali, która obędzie się na targach World Travel Show 2018.A oto jak wyglądają dotychczasowe, wstępne wyniki głosowania w skali kraju. Na pierwszym miejscu, zdobywając blisko 10 procent głosów, uplasował się Ogród Zoologiczny we Wrocławiu (woj. dolnośląskie). Na drugiej pozycji z ponad 6 procentami głosów jest Zamek Krzyżtopór w Ujeździe, (woj. świętokrzyskie). Tatrzański Park Narodowy (woj. małopolskie) zajmuje trzecią pozycję z niecałymi 5 procentami głosów. Czwarta jest Ulica Piotrkowska w Łodzi z niecałymi 4 procentami głosów. Na piątej pozycji również z niecałymi 4 procentami głosów uplasował się Zamek Książ w Wałbrzychu, (woj. dolnośląskie). Szóste miejsce zajmuje obecnie Zamek Królewski i Katedra na Wawelu (woj. małopolskie) z 3,5 procentami głosów. Na siódmym miejscu jest Osada w Biskupinie (woj. kujawsko – pomorskie ), która zdobyła 3,4 proc. głosów.Dotychczasowe wyniki głosowania w woj. dolnośląskim wyglądają następująco:Ogród Zoologiczny we Wrocławiu – 61 proc. głosówZamek Książ w Wałbrzychu - 23,5 proc. głosówRynek główny we Wrocławiu – 10,7 proc. głosówPanorama Racławicka – 4,8 proc. głosówWarto pamiętać, że wyniki mogą się jeszcze diametralnie zmienić, tym bardziej, że procentowe różnice w wielu przypadkach są bardzo niewielkie. Dlatego wszystkich pasjonatów lokalnych atrakcji turystycznych zachęcamy do głosowania na stronie www.worldtravelshow.pl lub facebookowym profilu targów: World Travel Show PWE. Tam znajdują się też pełne, aktualne wyniki głosowania w skali ogólnopolskiej. Do tej pory w głosowaniu wzięło udział 17 242 osoby.Tegoroczna edycja Międzynarodowych Targów Turystycznych World Travel Show odbędzie się w dniach 19-21 października, w Centrum Targowo-Kongresowym Ptak Warsaw Expo na przedmieściach Warszawy. Impreza, podczas której swoją ofertę turystyczną prezentują kraje i regiony z całego świata, zostanie zorganizowana już po raz trzeci. Wśród gości wydarzenia będą m.in. znani podróżnicy, którzy wezmą udział w festiwalu podróżników Warsaw Travelers Festival. Targom ponownie towarzyszyć będą: Salon Camper&Caravan oraz Warszawski Salon Jachtowy.Zobacz wszystkie miejsca: