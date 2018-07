Organizator największych w Polsce targów turystycznych World Travel Show, Ptak Warsaw Expo, ogłosił plebiscyt na „7 Cudów Polski na 100-lecie Niepodległości”.

Przez cały rok trwały poszukiwania najlepszych, najpiękniejszych i najoryginalniejszych miejsc oraz budynków na mapie kraju. W ten sposób, w konsultacji z Urzędami Marszałkowskimi 16 województw, powstała lista 64 wyjątkowych kandydatur. Które z nich zasługują na zaszczytny tytuł „Cudu Polski”?Zdecydują o tym internauci, radiosłuchacze oraz czytelnicy, którzy przez najbliższe 4 miesiące będą mogli głosować na swoje ulubione miejsca z listy. W pierwszym etapie plebiscytu wyłonione zostaną 32 miejsca, z 16 województw. W finale natomiast, głosujący wytypują tytułową siódemkę. Zwycięskie „7 Cudów Polski na 100-lecie Niepodległości” poznamy podczas uroczystej gali, która obędzie się na targach World Travel Show 2018. Aby wziąć udział w plebiscycie należy zagłosować na stronie www.worldtravelshow.pl lub facebookowym profilu targów: World Travel Show PWE.Tegoroczna edycja Międzynarodowych Targów Turystycznych World Travel Show odbędzie się w dniach 19-21 października, w Centrum Targowo-Kongresowym Ptak Warsaw Expo na przedmieściach Warszawy. Impreza, podczas której swoją ofertę turystyczną prezentują kraje i regiony z całego świata, zostanie zorganizowana już po raz trzeci. Wśród gości wydarzenia będą m. in. znani podróżnicy, którzy wezmą udział w festiwalu podróżników Warsaw Travelers Festival. Targom ponownie towarzyszyć będą: Salon Camper&Caravan oraz Warszawski Salon Jachtowy.Pełna lista miejsc biorących udział w pierwszym etapie konkursu, z podziałem na województwa:- Rynek główny we Wrocławiu- Zamek Książ w Wałbrzychu- Ogród Zoologiczny we Wrocławiu- Panorama Racławicka- Katedra w Gnieźnie- Bazylika Najświętszej Maryi Panny Licheńskiej w Licheniu- Rynek i Ratusz w Poznaniu- Zamek w Gołuchowie- Woliński Park Narodowy- Wały Chrobrego w Szczecinie- Szlak Nadmorski- Promenada w Kołobrzegu- Osada w Biskupinie- Średniowieczny zespół miejski Torunia (UNESCO)- Tężnie w Ciechocinku- Wyspa Młyńska W Bydgoszczy- Stare Miasto w Zamościu (UNESCO)- Pałac Czartoryskich w Puławach- Rynek w Kazimierzu Dolnym- Roztoczański Park Narodowy- Zamek Ogrodzieniec i Szlak Orlich Gniazd- Muzeum Zamkowe z parkiem i Stajniami Książęcymi w Pszczynie- Zabytkowa Kopalnia Guido w Zabrzu- Klasztor Jasnogórski w Częstochowie- Zamek Krzyżtopór w Ujeździe- Stare Miasto z katedrą w Sandomierzu- Klasztor na Świętym Krzyżu- Świętokrzyski Park Narodowy- Święta Lipka - Sanktuarium Maryjne- Kraina Wielkich Jezior Mazurskich- Kanał Elbląski- Zespół Wzgórza Zamkowego we FromborkuPomnik Chrystusa Króla w ŚwiebodziniePark Mużakowski – UNESCOPark Narodowy Ujście WartyZespół Poaugustiański w Żaganiu- Zamek w Malborku- Główne Miasto (bazylika Mariacka, ratusz, Dwór Artusa) w Gdańsku- Półwysep Helski- Molo w Sopocie- Puszcza Białowieska (UNESCO)- Pałac Branickich w Białymstoku- Biebrzański Park Narodowy- Kanał Augustowski- Zamek w Łańcucie- Drewniane świątynie w regionie Karpat (UNESCO) - cerkwie prawosławne oraz kościoły katolickie- Jezioro Solińskie- Bieszczadzki Park Narodowy- Wenecja Opolska- Zamek w Mosznej- Zamek Piastów Śląskich- Góra Świętej Anny- Stare miasto w Warszawie (UNESCO)- Muzeum Powstania Warszawskiego- Kampinoski Park Narodowy- Rezydencje Królewskie w Warszawie: Łazienki Królewskie w Warszawie i Muzeum Pałacu Króla Jana III w -Wilanowie- Ulica Piotrkowska w Łodzi- Skansen w Tumie- Termy Uniejów - Pierwsze w Polsce Uzdrowisko Termalne- Księży Młyn i architektura przemysłowa Łodzi- Zamek Królewski i Katedra na Wawelu w Krakowie- Rynek Główny i zespół staromiejski w Krakowie (UNESCO)- Królewskie Kopalnie Soli w Wieliczce i Bochni (UNESCO)- Tatrzański park narodowyZobacz wszystkie miejsca: