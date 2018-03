Nakarmić tych, których nie widać - to hasło tegorocznej Wielkanocnej Zbiórki Żywności, jak organizowana będzie w piątek i sobotę 16 i 18 marca w prawie 300 miastach w całej Polsce.

Misją Banków Żywności jest docieranie z pomocą do najbardziej potrzebujących.Samotni rodzice i osoby starsze, niedożywione dzieci, osoby zmagające się z chorobami, ludzie, których mimo pracy, nie stać na zakup żywności. Niewidoczni. Choć potrzebują pomocy, to nie spotkamy ich na ulicy czy przed sklepem, proszących o żywność. Nie pozwala na to ich godność. I to oni są adresatami najnowszej akcji charytatywnej w której udział bierze ponad 2 tysiące sklepów w 300 miastach Polski i aż 28 tys. wolontariuszy.– Nasze zbiórki pokazują dużą ofiarność społeczeństwa. Polacy już nieraz udowodnili, że lubią brać sprawy w swoje ręce. Przykładem jest zeszłoroczna Wielkanocna Zbiórka Żywności, kiedy przekazali 346 ton żywności, która trafiła do potrzebujących. Pozwoliło to zapewnić godną i spokojną Wielkanoc ponad 170 tysiącom osobom. – podkreśla Marek Borowski, Prezes Zarządu Federacji Polskich Banków Żywności.Wolontariusze w całej Polsce będą do koszy zbierać produkty spożywcze o długim okresie przechowywania na przykład: olej, mąkę, cukier, makaron, ryż, kaszę, konserwy, dżemy, słodycze, herbatę, bakalie, przeciery itp.– Nie trzeba dużych pieniędzy, tylko serca i chęci by dołożyć produkt do oznakowanych koszy, przy których, będą dyżurowali wolontariusze. Zachęcamy do przekazywania produktów z długimi terminami przydatności, takich jak: mąka, cukier, olej, konserwy, bakalie, słodycze – zaznacza Marek Borowski Prezes Zarządu, Federacji Polskich Banków Żywności.Niezależnie od zbiórek, wszystkie 32 Banki Żywności będą wypełniały swoją naturalną misję, którą jest stałe przekazywanie produktów żywnościowych na pomoc potrzebującym, ze szczególnym uwzględnieniem okresu Wielkanocy.