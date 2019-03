Wielka wyprzedaż w Agencji Mienia Wojskowego. Zobacz, jakie cudeńka możesz kupić. I to za grosze! (ZDJĘCIA)

Niektóre rzeczy można kupić już od złotówki, a wojskowe ubrania już za kilkanaście złotych. Sprzedaż i odbiór mienia, które prezentujemy w tej galerii odbywa się w Punkcie Sprzedaży Rzeczy Ruchomych w Oddziale Regionalnym we Wrocławiu ul. Zwycięskiej 39, w pomieszczeniu nr 5. Godziny pracy: wtorek w godz. od 12:00 do 17:30, środa w godz. od 9:00 do 15:00, czwartek w godz. od 12:00 do 17:30.