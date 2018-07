Ponad połowa mieszkańców Wrocławia, która wzięła udział w konsultacjach, opowiedziała się za poszerzeniem strefy płatnego parkowania. Płatną strefą mogą zostać objęte: Nadodrze, Ołbin, Kleczków, Przedmieście Oławskie i Świdnickie, Huby do ul. Kamiennej, osiedle Powstańców Śląskich, Szczepin i część Karłowic.

Ostatni raz granicę strefy płatnego parkowania zmieniono we Wrocławiu w 2003 roku. Od tego czasu liczba aut zarejestrowanych w stolicy Dolnego Śląska wzrosła prawie dwukrotnie. 15 lat temu było 350 aut na 1000 mieszkańców. Dziś ten wskaźnik przekracza już 600. Według magistratu rozszerzenie strefy płatnego parkowania ma się przyczynić do ograniczenia liczby samochodów. Po pierwsze, zmniejszenia liczby aut osób parkujących w szeroko rozumianym centrum dla wygody, a nie z koniecznej potrzeby. Po drugie – tych, którzy mają więcej niż jeden samochód na osobę.Do urzędu wpływały wnioski pojedynczych rad osiedli z prośbą o rozszerzenie strefy płatnego parkowania. W związku z tym urząd zdecydował się na przeprowadzenie konsultacji. Trwały ponad dwa miesiące, w ich ramach przeprowadzono siedem spotkań, w których wzięło udział ponad 200 osób. Internetową ankietę wypełniło zaś 1100 osób.Ponad 53 proc. mieszkańców Wrocławia, która wzięła udział w konsultacjach, opowiedziała się za poszerzeniem strefy płatnego parkowania. 42 proc. wrocławian było przeciw. Płatną strefą mogą zostać objęte: Nadodrze, Ołbin, Kleczków, Przedmieście Oławskie i Świdnickie, Huby do ul. Kamiennej, osiedle Powstańców Śląskich, Szczepin i część Karłowic.(źródło: UM Wrocławia)57 proc. osób biorących udział w konsultacjach opowiedziała się także za tym, aby zwiększyć opłatę dla właścicieli więcej niż jednego auta. Według założeń roczny abonament za parkowanie auta (tylko dla mieszkańców) będzie wynosił 100 zł. Za drugie auto będzie to już jednak 150 zł, a za trzecie – 300 zł. 67 proc. uczestników konsultacji uważa jednak, że ten pomysł należy szerzej skonsultować.Dzięki opłatom za parkowanie, realizowane będą drobne inwestycje, takie jak remonty chodników . Pieniądze pochodzące z parkomatów na danym osiedlu, mają być przeznaczane na polepszanie infrastruktury właśnie w tym rejonie.Co dalej ze zmianami w strefie płatnego parkowania? Miasto informuje, że wyniki konsultacji już trafiły do Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta. Zarząd do końca lipca ma opracować projekt zmian, który zostanie przekazany wrocławskiej radzie. Następnie projektem zajmą się radni w komisjach. Najwcześniej ważnych zmian można się spodziewać w przyszłym roku. Decydować już o tym będzie nowa rada miejska Rozszerzenie strefy to tylko jeden z elementów nowego systemu, nad którym pracuje magistrat. Miasto ma zamiar wprowadzić np. płatność kartą w parkomatach.- Pozwoli nam to na jeszcze lepsze zarządzanie strefą, pozyskanie większej liczby informacji na temat zapełnienia miejsc i rotacji. Na tej podstawie będziemy mogli podejmować decyzje co do właściwej wysokości cen, o ile do tego czasu przepisy się zmienią. Cena powinna być ustalona tak, aby zawsze 10-20 proc. miejsc postojowych była dostępna. W ten sposób nie tylko oszczędzany jest czas zmotoryzowanych, ale zyskujemy wszyscy, ponieważ znacząco zmniejsza się natężenie ruchu związanego z krążeniem po okolicy w poszukiwaniu wolnego miejsca. Strefę płatnego parkowania należy traktować przede wszystkim jako narzędzie realizacji lokalnej polityki transportowej - mówi Tomasz Stefanicki, oficer pieszy.