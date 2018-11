Wieczór na Planecie Marzeń - Gala Urtica Dzieciom

Tym razem uczestnicy zostaną zaproszeni na #PlanetęMarzeń, która stała się w ostatnich miesiącach motywem przewodnim działań podejmowanych przez Fundację Urtica Dzieciom. Będzie ogromny statek kosmiczny, podróże międzygalaktyczne, ale pojawią się również prawdziwe gwiazdy!

– To idealny moment, by przypomnieć sobie dziecięce marzenia, które tak często – w obliczu wyzwań i problemów codzienności – porzucamy. To doskonały czas, by powiedzieć głośno, że marzenia warto mieć, warto dążyć do ich realizacji, ale jeszcze piękniej, gdy możemy wspierać tych, którym na drodze do ich spełnienia stanęła okrutna choroba – wyjaśnia Katarzyna Cabaj, członek zarządu Fundacji Urtica Dzieciom.

Program przewiduje tzw. dużą aukcję, obejmującą 35 obrazów, licytowanych niejednokrotnie do kilkudziesięciu tysięcy złotych, a także małą aukcję z 85 pracami „nie z tej ziemi”, jak nazywają je organizatorzy: www.urticadzieciom.pl/#n_388-album-prac--urtica-dzieciom-2018 Dzieła małych artystów wyrażają emocje, ukazują tęsknoty i oczywiście marzenia – od roztańczonych flamingów, jesiennych sadów, po wyjazd na Malediwy czy widok nieba podczas beztroskiego leżakowania na trawie. Najmłodsza autorka pracy ma 4 lata. Wszystkie powstały w ramach warsztatów plastycznych „Słoneczna Galeria”, realizowanych na dziecięcych oddziałach szpitalnych.

Wieczór uświetni swoją obecnością „DZIUBEK BAND”, czyli pierwsza w Polsce ekspresyjna fuzja instrumentów dętych z domieszką gitary elektrycznej, gitary basowej, piano i zestawu perkusyjnego pod batutą Mariusza Dziubka. Gospodarzem wydarzenia będzie już tradycyjnie Paweł Krupski, rozpoznawalna osobowość wrocławskiej sceny artystycznej, który tym razem odegra rolę stewarda statku.

Organizatorzy spodziewają się ponad 300 uczestników, wśród których znajdzie się m.in. znany i lubiany aktor – Piotr Cyrwus, a o jednej z prac opowie Mirosław Hermaszewski – pierwszy i jedyny w dotychczasowej historii Polak, który odbył lot w kosmos. Patronat honorowy nad wydarzeniem objęli: Wojewoda Dolnośląski – Paweł Hreniak, Marszałek Województwa Dolnośląskiego – Cezary Przybylski, Prezydent Wrocławia oraz Rzecznik Praw Dziecka – Marek Michalak.

26 listopada br. uruchomiona zostanie aukcja online, kierowana do wszystkich tych, którym los walczących z nowotworem dzieci nie jest obojętny. Z udostępnionego na www.urticadzieciom.pl katalogu będzie można licytować wybrane prace, wspierając tym samym działania programowe Fundacji.

Fundacja Urtica Dzieciom została powołana do życia w kwietniu 2017 roku, jednak jako inicjatywa firmy Urtica Sp. z o.o., będącej największym dystrybutorem leków na rynku szpitalnym, istnieje już od 21 lat. Jej celem jest działanie na rzecz dzieci i młodzieży z chorobami nowotworowymi oraz ich rodzin. Organizacja wspiera i prowadzi inicjatywy o charakterze zdrowotnym, edukacyjnym i charytatywnym. Aktualnie z jej pomocy korzysta 18 placówek szpitalnych.

Ambasadorami przedsięwzięcia są m.in. Anna Dymna, prof. Alicja Chybicka, prof. Jan Miodek, a także prof. Jerzy Stuhr. Więcej informacji dostępnych jest na www.urticadzieciom.pl oraz www.facebook.com/urtica.dzieciom/