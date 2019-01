Więcej rowerów miejskich, także zimą. Miasto podpisało umowę z operatorem

Nextbike od marca udostępni wrocławianom 2000 rowerów (zamiast 810 jak dotychczas). Wypożyczymy je w 200 stacjach (dotychczas było ich 81). Dzięki temu, jak twierdzi Daniel Chojnacki, oficer rowerowy Wrocławia, aż 67 proc. wrocławian do najbliższej stacji rowerów będzie miało maksymalnie 500 metrów, a jedna trzecia jedynie 300 metrów.

O to, gdzie postawić stacje, miasto zapytało samych mieszkańców.

– Patrzyliśmy też oczywiście na gęstość zaludnienia, czy w pobliżu są przystanki i pętle tramwajowe oraz czy dana lokalizacja ma zróżnicowane funkcje. Z uwag, które zgłaszali mieszkańcy wynika, że rowery miejskie to nie tylko narzędzie rekreacji, ale przede wszystkim alternatywny środek komunikacji po mieście – zauważa Daniel Chojnacki.

Od nowego roku rowery będziemy mogli wypożyczyć także zimą. Od listopada do marca do dyspozycji wrocławian będzie 600 jednośladów. Czy zimą, czy latem, wypożyczymy je jednak w zupełnie inny sposób niż dotychczas. Nie będzie już blokujących się elektrozamków. Od stycznia rowery będą przypinane do normalnych stojaków w kształcie odwróconej litery "U", a same będą wyposażone w komputery, przy pomocy których będzie można je wypożyczyć. Dzięki temu operator i urzędnicy będą wiedzieli na bieżąco, gdzie najczęściej rowery są wypożyczane i na jakich trasach jeżdżą. W 40 miejscach staną tradycyjne terminale, w których będzie można zarejestrować się, czy zasilić konto.

Miasto nie zdecydowało się jednak na tzw. freefloating, czyli system bez stacji dokujących, w którym użytkownicy mogą zaparkować, gdziekolwiek chcą - podobnie jak w przypadku samochodów Vozilli.

– Freefloating często generuje nieporządek. Rowery są porozrzucane, blokują chodniki, dlatego też zdecydowaliśmy się na tradycyjny system – zaznacza Daniel Chojnacki.

Nowością będzie jednak możliwość tworzenia wirtualnych stacji, np. podczas dużych imprez masowych. Przykładowo - jak wyjaśnia oficer rowerowy - podczas juwenaliów jedną wielką stacją dokującą mogłyby być całe Pola Marsowe i teren Stadionu Olimpijskiego, gdzie można przypiąć rower przy dowolnym stojaku, lampie lub płocie.

Nextbike będzie zarządzał systemem wrocławskiego roweru miejskiego do 2022 r. Miasto zapłaci ponad 24,5 mln zł, o 8 mln zł więcej niż planowało wydać.

W tych miejscach od stycznia wypożyczysz rower miejski (lokalizacja, liczba stojaków):

Galeria Dominikańska- 16

Dworzec Główny, południe - 16

Rynek, istniejąca - 16

Psie Pole, Rynek - 10

Pilczycka / Kozanowska 2 - 10

Dworzec kolejowy północ, istniejąca - 16

Nowowiejska / Jedności, istniejąca - 10

Legnicka / Wejherowska - 10

Plac Kromera, istniejąca - 10

Rondo Reagana, istniejąca - 16

Pereca / Grabiszyńska, istniejąca - 10

Powstańców Śląskich / Hallera, istniejąca - 16

Grabiszyńska / Hallera, FAT- 16

Leśnica, pętla tramwajowa - 10

Park Południowy, istniejąca - 10

Sky Tower, istniejąca - 16

Brochów, Stacja kolejowa - 10

Parafialna / Ołtaszyńska - 10

Strzegomska / Gubińska, istniejąca - 10

Śrubowa / Strzegomska - 10

Na Grobli, Geocentrum, Hydropolis, Polinka - 16

Obornicka / Bałtycka - 16

Karłowice, Kasprowicza / Berenta - 10

Gądów Mały - Lotnicza / Na Ostatnim Groszu - 16

Wroclavia, Dyrekcyjna / Borowska - 16

Aquapark - 16

Wyszyńskiego / Szczytnicka - 16

Gaj, Ferio Gaj - 10

UWr / Marcinkowskiego - 16

Gaj, Szpital Borowska- 16

Popowice, Magnolia16

Plac Orląt Lwowskich 16

Trzebnicka, Tauron, ZZM, US - 10

Klecina, pętla Wałbrzyska - 10

Grota Roweckiego / Parafialn - 10

Gaj, Pętla tramwajowa Świeradowska - 10

Psie Pole, Korona - 10

Nowy Dwór, Rogowska Zemska - 10

Kurkowa 14, Dubois - 10

Jagiełły / Dmowskiego - 10

Plac Powstańców Śląskich - 10

Fabryczna - Wagonowa - 10

Kuźniki, Hermanowska / Koszalińska - 10

Oporów, Solskiego/Aleja Piastów- 10

Klecina, Czekoladowa- 6

Tarnogaj, Tarnogajska / Klimasa - 10

Książe Małe, pętla tramwajowa - 10

Jagodno, Vivaldiego - 6

Muchobór Wielki, Graniczna / Strzegomska - 10

Wielka Wyspa, ZOO - 10

Marino - 10

Strachowskiego / Parafialna - 10

Strachowskiego / Agrestowa - 10

Zwycięska / Karkonoska - 6

Ślężna / Aleja Wiśniowa - 10

Piotra Skargi / Teatralna - 10

PWr / Pasaż Studentów / Janiszewskiego - 16

PWR, A1 - 16

Ślężna / Weigla - 10

Klecińska / Duńska - 10

Strzegomska / Rogowska - 10

Muchobór Wielki, Tyrmanda / Mińska - 10

Muchobór Wielki, Mińska / Stanisławowska - 6

Oprów, pętla tramwajowa - 10

Karwińska / Opolska - 10

Plac Świętego Macieja, Trzebnicka - 10

Reymonta / Kleczkowska - 10

Długa, Tesco, ZDiUM - 10

Popowice, Popowicka / Niedźwiedzia - 10

Stadion północ - 10

Lotnicza / Metalowców - 10

Kuźniki - 6

Maślicka / Królewiecka - 6

Kochanowskiego / Śniadeckich - 6

Brucknera / Kwidzyńska - 10

Pilczycka / Kozanowska 1 - 10

Pilczycka / Gwarecka - 10

Psie Pole, stacja kolejowa - 16

Szpital Wojewódzki, Kamieńskiego - 10

Brochów, Semaforowa - 6

Olszewskiego / Spółdzielcza, istniejąca - 10

Biskupin, pętla tramwajowa - 6

Sępolno, Bacciarellego - 10

Kochanowskiego / Parkowa - 10

Wyspa Słodowa - 10

Bałtycka / Żmigrodzka - 10

Bezpieczna / Obornicka - 10

Gądów Mały, Drzewieckiego / Dedala - 10

Wrocław Muchobór - 10

Ślężna, pętla tramwajowa - 10

Brochów, Mościckiego / Koreańska / Chińska - 10

Krakowska - 6

UWR, Koszarowa - 16

Sołtysowicka - 4

stacja kolejowa Wrocław Sołtysowice - 6

Przyjaźni / Karkonoska - 6

Przyjaźni - 10

Buforowa / Konduktorska - 4

Krzycka / Polarna - 10

Nyska / Piękna - 10

Hubska / Jesionowa - 10

Wita Stwosza, istniejąca - 16

Plac Kościuszki - 10

Jana Pawła II, istniejąca - 10

Plac Uniwersytecki, istniejąca - 14

Bulwar Dunikowskiego, przeniesiona z Hali Targowej - 16

Plac Legionów, istniejąca - 10

Świdnicka / Piłsudskiego, istniejąca - 16

Kościuszki / Pułaskiego, istniejąca - 6

Muzeum Narodowe, istniejąca - 10

Kościuszki, Komuny Paryskiej, Zgodna, istniejąca - 10

Traugutta / Pułaskiego, istniejąca - 10

Dworzec Mikołajów, istniejąca - 10

Plac Strzegomski, istniejąca - 10

Zachodnia / Poznańska, istniejąca - 10

Drobnera / Dubois, istniejąca - 16

Dworzec Nadodrze, istniejąca - 10

Plac Staszica, istniejąca - 10

Jedności Narodowej / Oleśnicka, istniejąca - 10

Wyszyńskiego / Jedności Narodowej, istniejąca - 10

Nowowiejska / Wyszyńskiego, istniejąca - 10

Żeromskiego / Daszyńskiego, istniejąca - 6

Żeromskiego / Kluczborska, istniejąca - 6

UWR, Jolito Curie, istniejąca - 16

Sienkiewicza / Piastowska, istniejąca - 10

Sienkiewicza / Wyszyńskiego, istniejąca - 10

Pętla tramwajowa, Mickiewicza, istniejąca - 6

Plac Grunwaldzki / Polaka, istniejąca - 16

Teki, istniejąca - 16

Armii Krajowej / Borowska, istniejąca - 10

Gliniana / Gajowa, istniejąca - 10

Kamienna / Gajowa, istniejąca - 10

Komandorska / Sanocka, istniejąca - 10

Komandorska / Kamienna, istniejąca -10

Ślężna / Kamienna, istniejąca - 10

Zaporoska / Wielka, istniejąca - 6

Zaporoska / Gajowicka, istniejąca - 10

Traugutta / Kościuszki, istniejąca- 10

Nowowiejska / Prusa, istniejąca - 10

Dwudziestolatka / Plac Grunwaldzki, istniejąca - 16

Armii Krajowej / Bardzka - 10

Zaporoska / Grabiszyńska, istniejąca - 10

Grabiszyńska / Stalowa, istniejąca - 10

Krucza / Mielecka, istniejąca - 10

Hallera / Mielecka, istniejąca - 10

Hallera / Odkrywców, istniejąca - 4

Grochowa / Jemiołowa, istniejąca - 6

Skarbowców / Wietrzna, istniejąca - 6

Racławicka / Rymarska, istniejąca - 10

Bajana / Lotnicza , istniejąca - 6

Arkady Wrocławskie, istniejąca - 10

Żmigrodzka / Kasprowicza, istniejąca - 10

Strachocińska 88 - 4

Szczepin, Młodych Techników - 10

Żelazna / Pereca, istniejąca- 10

Muchobór Wielki, Tyrmanda, Trawowa - 6

Widawa, Księgarska - 6

Lipa Piotrowska, stacja kolejowa Wrocław Osobowice - 10

Nyska / Jesionowa - 6

Tarnogajska / Armii Krajowej - 6

Leśnica, stacja kolejowa - 10

Prochowicka / Dolnobrzeska - 6

Kosmonautów / Boguszowska - 10

WSB, Fabryczna - 10

Świdnicka / Kazimierza Wielkiego - 16

Popowice, Popowicka - 10

Leśnica, Glininki, WUWA2, Kosmonautów - 10

Zakrzów, Zatorska, Królewska - 6

Zakrzów, Wilanowska - 6

Zakrzów, stacja kolejowa Zakrzów - 10

Psie Pole - 10

Bacciarellego - 6

Średzka / Dolnobrzeska - 10

Olimpia Port - 10

Miłoszycka / Swojczycka - 6

Stabłowicka / Maślicka - 6

Maślice , Wojanowska, Arbuzowa - 10

Osobowicka / Lipska - 6

Osobowicka, pętla tramwajowa - 10

Psie Pole, Kiełczowska - 6

Gorlicka - 6

Karłowice / Kasprowicza - 6

Lipa Piotrowska, Waniliowa / Cynamonowa - 6

Zakład autobusowy, Paprotna - 6

Kosmonautów, Szpital - 6

Stacja kolejowa Wrocław Pracze - 6

Maślice, Mrągowska, Rolna - 6

Żerniki, Żernicka - 6

Sępolno, Partyzantów- 6

Wrocław Stadion stacja kolejowa- 6

Na Ostatnim Groszu - 10

Hubska / Prudnicka - 10

Aleja Pracy / Grabiszyńska, Corte Verona - 6

Legnicka / Zachodnia - 10

Robotnicza / Fabryczna - 10

Fosa Miejska - 10

Jagodzińska / Buforowa - 4

PWR, Łukasiewicza / Smoluchowskiego - 16

Helios - 16

Plac Bema, istniejąca - 10