Wichura w Oleśnicy i okolicy. Uważajcie na siebie!

- Nawet z prędkością 110 kilometrów na godzinę może dziś wieczorem i w nocy wiać wiatr we Wrocławiu - ostrzegają synoptycy. Jak informuje Centrum Zarządzania Kryzysowego, najsilniej będzie wiało od godz. 20 w sobotę do 3 nad ranem w niedzielę. - Przewidywany jest silny wiatr o średniej prędkości od 30 km/h do 45 km/h, w porywach miejscami od 85 km/h do 95 km/h, lokalnie do 110 km/h z zachodu - informuje dyżurny synoptyk.