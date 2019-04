Wicemarszałek województwa i dyrektor Opery Wrocławskiej spotkają się w sądzie?

Wicemarszałek Bobowiec otrzymał od dyrektora Opery wezwanie do przeprosin. Za co?

Chodzi o wpis marszałka, z 26 marca 2019 roku, który umieścił on na swoim facebookowym profilu: „Dziś Wojewoda Dolnośląski wstrzymał wykonanie uchwały województwa odwołującej ze stanowiska Dyrektora Opery Wrocławskiej. Nie zgadzam się na to, by osoby niegospodarne i dokonujące nadużyć piastowały kierownicze stanowiska w podległych mi instytucjach kultury, niezależnie od politycznych koneksji!”

Marcin Nałęcz-Niesiołowski chce przeprosin za te słowa i usunięcia wpisu z FB.

„Brak uczynienia zadość wyartykułowanym powyżej wezwaniom w nieprzekraczalnym terminie do dnia 11 kwietnia 2019 roku spowoduje skierowanie sprawy na drogę postępowania sądowego i skorzystania z wszelkich prawem przewidzianych środków w celu ochrony moich dóbr osobistych i dobrego imienia, w tym także zainicjowania przeciwko Panu postępowania karnego” - czytamy w wezwaniu. „Wypada ubolewać nad faktem, że osoba zajmująca tak szczytne stanowisko w administracji samorządowej w sposób całkowicie niedopuszczalny próbuje uzyskać kapitał polityczny formułując populistyczne oskarżenia. (…) Pana komentarz poniża mnie w oczach opinii publicznej, a jednocześnie powoduje utratę zaufania jakim muszę cieszyć się dla zajmowania danego stanowiska (…)

Michał Bobowiec, wicemarszałek odpowiedzialny za kulturę, odpowiada krótko:

- Nie powiedziałem nic złego. Powiedziałem o rzeczach, które się dzieją w Operze Wrocławskiej. Podtrzymuję swoje zdanie, nie będę niczego usuwał z mojego profilu na facebooku i poproszę prawników, żeby się odnieśli do tego pisma.