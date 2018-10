Weź udział w grze miejskiej "Życie na kartki" i zmierz się z wyzwaniami życia codziennego w PRL-u [ZDJĘCIA]

- W grze mogą wziąć siedmioosobowe drużyny składające się z uczniów liceów, techników i szkół zawodowych. Każda grupa z opiekunem. Zadaniem uczestników będzie zrobienie zakupów, jednak w rzeczywistości reglamentacji i niedoborów towarów nie jest to takie proste jak mogłoby się wydawać. Uczestnicy będą musieli wykonać wiele „drobnych zleceń” by zdobyć niezbędne kartki i pieniądze. Następnie ruszą do sklepów by zająć miejsce w kolejce i spróbować kupić jak najwięcej - informują organizatorzy wydarzenia. Zapisy do 22 października na adres mailowy: grymiejskie@zajezdnia.org. Szczegóły na stronie: www.zajezdnia.org/gra-miejska. Data: piątek, 26 października 2018 od 10:00 do 15:00. Miejsce: Centrum Historii Zajezdnia, ul. Grabiszyńska 184, Wrocław. Udział bezpłatny.