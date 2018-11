Wesołe Miasteczko na Dworcu Świebodzkim. Sprawdź, co tam znajdziesz

Niedopita herbata i przypadkowe spotkanie… Mija 10 lat od morderstwa licealistki

MM

Gdyby Ewa nie poszła w sobotę rano do cioci, może dziś by żyła. Gdyby pojechała autobusem, albo wybrała inną drogę… Gdyby choć wypiła do końca herbatę i wyszła kilka minut później… - Dlaczego właśnie ona musiała spotkać mordercę. Dlaczego? - wciąż pytają najbliżsi dziewczyny. ...