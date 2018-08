Na Wyspie Tamka ART-HUB, w dniach 10-19 sierpnia odbędzie się siódma odsłona projektu Multicultural Art & Design Open Air pod hasłem, MADOA S P I R I t I M E. Autorka projektu Anna Biela inspiruje do podjęcia myślenia, które służyłoby pełniejszemu życiu. Projekt kierowany jest do wszystkich osób twórczo poszukujących.

Wydarzenie rozpoczyna się w piątek 10 sierpnia o godz. 17 w Arsenale otwarciem wystawy Anna Biela I N N E R P A T H (Muzeum Miejskie Wrocławia Arsenał przy ul. Cieszyńskiego 9).Prace na wystawie są próbą odkrycia właściwej formy dla malarstwa portretującego osoby bardzo wrażliwe (ang. Highly Sensitive Person „HSP”). Są to najnowsze prace Anny Biela, namalowane podczas trzymiesięcznej Rezydencji Artystycznej w DomagkAtelier w Monachium. Wystawa, skupia się wokół pytań o człowieka, i jego wrażliwości. Autorka inspiruje do podjęcia myślenia, które służyłoby pełniejszemu życiu. Zajmuję się sztuka konceptualną, która ma na celu poruszanie tematów powiązanych z szeroko pojętą duchowością.Anna Biela urodziła się w 1979 roku w Myślenicach. Stamtąd wyjechała do Wrocławia, a w 1987 roku na rok do Niemiec. Potem mieszkała w Kanadzie, gdzie ukończyła Ontario College of Art & Design na Wydziale Projektowania Graficznego w Toronto. W 2005 roku wróciła do Wrocławia, gdzie dwa lata później obroniła prace magisterską na Wydziale Grafiki Wrocławskiej Akademii Sztuk Pięknych. Tego samego roku rozpoczęła Środowiskowe Studia Doktoranckie na Wydziale Grafiki Krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych. Prace doktorską obroniła 2016 roku na Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie na Wydziale Malarstwa.Anna Biela wprowadziła na stałe do wrocławskiego kalendarza imprez swój długofalowy autorski projekt pod nazwą MADOA. Od 2012 pełni funkcje kuratorki. W kwietniu 2017 roku została członkiem Okręgu Gdańskiego Związku Polskich Artystów Plastyków. Zajmuje się kuratorstwem, malarstwem, grafiką, projektowaniem graficznym, instalacją, graffiti i muralem. Brała udział w licznych wystawach i plenerach w Polsce i za granicą. Pracuje i żyje we Wrocławiu od 2005 roku.Z kolei o godz. 19 w Galerii za Szybą odbędzie się otwarcie wystawy Bianca Patricia Isensee I N T A N G I B L E(Akademia Sztuk Pięknych we Wrocławiu, Galeria za Szybą przy pl. Polskim 3/4.)BIANCA PATRICIA ISENSEE realizuje w swojej sztuce podejście koncepcjonalne. Przemyślane i w jej wizji gotowe co do detalu projekty artystyczne stara się jak najprecyzyjniej zrealizować. Wybór danego medium zależny jest zawsze od samego pomysłu i treści danej pracy artystycznej. Może to być malarstwo, fotografia, rzeźba, instalacja, video lub coś zupełnie innego. Aby sprostać swoim własnym oczekiwaniom i wymaganiom danego dzieła artystycznego, opracowuje ona nawet zupełnie nowe dla siebie techniki i planuje dzieła z nieznanymi jej jeszcze materiałami.Sztuka jest niepewnym, niebezpiecznym eksperymentem i przygodą, a artysta poszukiwaczem kruchego szczęścia. Wystawa dzieł jest dla niej całością, jej prace artystyczne współdziałają z pomieszczeniem i mają stworzyć nową przestrzeń dla zwiedzających. W konsekwencji tego ideału jej wystawy są często instalacjami opanowującymi całe pomieszczenie. Ich celem jest wzbogacenie publiczności. Tematycznie rozpatruje BIANCA PATRICIA ISENSEE w swojej artystycznej pracy fenomeny międzyludzkie, ich konstrukcje oraz procesy zachodzące w „organizmie społecznym”. Jej perspektywa jest z dużym dystansem. Jako artystka jest obserwatorem swojej własnej oraz ogólnie ludzkiej egzystencji, subtelnych otchłani życia codziennego. W naszym bycie jesteśmy masą wyrzuconą na świat starającą się poprzez przeróżne strategie przeżyć jako indywiduum. W pracach BIANKI tematyzowane są lęki, pełne rozpaczy gesty kompensacji, społeczne role, poszukiwania płciowej tożsamości, systemy wartości i ludzkie pragnienia. Jej projekty odzwierciedlają teraźniejsze absurdalności i stają się osobistymi powierzchniami do projekcji dla odbiorców jej sztuki.BIANCA PATRICIA ISENSE skończyła dyplomowe studia fotografii oraz grafiki w Wyższej Szkole w Düsseldorfie (Niemcy) u Prof.Gerhard Vormwald i Prof.Helfied Hagenberg. Po pierwszych studiach wyjechała jako stypendystka DAAD na rok do Japonii. Tam studiowała w najstarszej szkole sztuki (GEYDAI) w Tokio Intermedia Art u profesora Yoshiaki Watanabe. Po powrocie skończyła podyplomowe studia Intermedia Art w Academy of Media Arts Cologne (KHM) u profesora Jürgen Klauke. Następnie studiowała na Akademii Sztuk Pięknych w Monachium malarstwo u prof. Karin Kneffel. Żyje i tworzy w Monachium.Wernisaż prac plenerowych zaplanowano na 17 sierpnia na godz. 19 (Wyspa Tamka ART-HUB przy ul. Wyspa Tamka 2 we Wrocławiu)MADOA to projekt, który powstał dzięki Annie Biela w 2012 roku na jednym z wcześniejszych plenerów w Monachium, by łączyć i spajać emocje w obrazy. Z biegiem czasu zyskał na popularności i stał się miejscem pracy artystów niezależnie od lokalizacji. MADOA to po prostu spotkanie „tu i teraz” w duchu twórczości i dialogu, wolnego od jakichkolwiek barier kulturowych, społecznych, mentalnych, a także logistycznych.MADOA wniosła już cenny pierwiastek twórczy, duchowy i humanistyczny w rozwój każdego z uczestników poprzedniej edycji. Projekt Anny Bieli wpisał się już na mapie kulturowej miasta Wrocław i stał się imprezą cykliczną, objętą patronatem lokalnych mediów. Punktem stycznym dla organizatorów i uczestników jest kultura, sztuka. MADOA stara się budować mosty nawet takie ukryte, niewidzialne „między-pomiędzy”. MADOA kojarzy się uczestnikom z wolnością, wytrwałością, odwagą i niewyczerpaną wyobraźnią kuratorki. Projekt ten to także pasja, prospołeczny charakter i ten niewidzialny duch aktu artystycznego. Wszystko to sprawia, że artyści nie tylko są „z innymi” lecz także potrafią być „dla innych”. Jak sama kiedyś powiedziała doktor Biela, „MADOA to perełka, którą szlifuje”.Autentyczność, zapał i energia, z jaką pomysłodawczyni imprezy „stworzyła” MADOA sprawia, że spotykamy się po raz sódmy, tym razem na Wyspie Tamka ART-HUB. Artyści,uczestniczy czerpią twórczą energię przy tym „ognisku ciepła”, które Pani Ania rozpaliła.MADOA jest muralem jak błękit i chmury na niebie. Płynie spokojnie i się przemieszcza... trwa i żyje własnym życiem. MADOA jest „dialogiem” świata imaginacji, ducha i pasji tworzenia.