Węgierska Wiosna Filmowa trwać będzie od 8 do 10 czerwca w Kinie Nowe Horyzonty (ul. Kazimierza Wielkiego 19a-21).

W tym roku warto się pospieszyć i przyjść do kina, bo Wiosna potrwa tylko trzy dni. W jej programie znalazło się 5 filmów pełnometrażowych, 5 krótkometrażowych, ukazujących możliwie szeroką panoramę współczesnego kina węgierskiego. – Czekam na nagradzany na europejskich festiwalach film "Obywatel" w reżyserii Rolanda Vranika, uznawanego za jednego z najciekawszych współczesnych twórców węgierskich. Film skupia się na temacie emigracji i pokazuje stosunek węgierskiego społeczeństwa do tego tematu – poleca Karolina Bialik ze Stowarzyszenia Nowe Horyzonty. – Bardzo ciekawie zapowiada się też "W pętli". To nagrodzony na festiwalu w Trieście thriller science-fiction, którego główny bohater zostaje uwięziony w powtarzającej się wciąż od nowa sekwencji zdarzeń. Jest też coś dla fanów czarno-białego kina Pawlikowskiego. Dramat FerencaTöröka "1945" to zrealizowana w czerni i bieli, wielokrotnie nagradzana opowieść o mieszkańcach niewielkiego miasteczka, do którego przyjeżdża dwóch ortodoksyjnych Żydów. Ich wizyta ujawnia wyrzuty sumienia, z jakimi wciąż mierzy się ta hermetyczna społeczność tuż po zakończeniu II wojny światowej – opowiada.zestaw krótkich metrażyreż. Gábor Fabricius, Węgry 2016, 7'Dwie paralelne historie: w 2015 roku Moses, Nigeryjczyk, przez morze i ląd ucieka ze swoją rodziną do Europy; w 1989 roku para z NRD próbuje uciec na zachód, gdy Węgry otwierają granicę z Austrią na zaledwie kilka godzin.reż. Áron Szentpéteri, Węgry 2017, 32'Dwoje ludzi spotyka się w ciemności. W toku dalszej znajomości przekraczając niewyraźne granice zbliżają i oddalają się od siebie, zmuszeni są jednak nauczyć się łamać również własne ograniczenia.reż. Benő Gábor Baranyi, Węgry 2017, 14'7-letni Matyi przyszedł na świat jako czwarte dziecko w ubogiej rodzinie. Uwielbia bawić się w chowanego, jednak w zabawie tej nie zna granic, czym przysparza swoim rodzicom wiele kłopotu. Gdy pewnego dnia znika ojciec, matka sama musi poradzić sobie z krnąbrnym dzieckiem.reż. Barnabás Tóth, Węgry 2017, 19'Ojciec i syn próbują przekroczyć Żelazną Kurtynę w 1949 roku.reż. Anna Katalin Lovrity, Węgry 2017, 9'Kiedy w młodej tygrysicy zaczyna budzić się kobiecość, zwraca na nią uwagę starszy od niej tygrys, a ona musi nauczyć się walczyć o swoją niezależność.

The Citizen trailer from Hungarian National Film Fund on Vimeo.

reż. Roland Vranik, Węgry 2017, występują: Máté Haumann, Cake-Baly Marcelo, Tünde SzalontayWilson jest afrykańskim uchodźcą, który stracił rodzinę w opętanym wojną kraju i przybył do Europy w poszukiwaniu azylu. Już od lat mieszka i pracuje jako ochroniarz w Budapeszcie. Teraz stara się o węgierskie obywatelstwo.Nagrody: MFF Fantasporto w Porto - najlepszy scenariusz; MFF Cinequest w San Jose - najlepszy dramat; Movies that Matter w Hadze - Students’ Choice Award; MFF Love is Folly w Warnie - nagroda główna Golden Aphrodite; Węgierska Nagroda Filmowa dla najlepszego aktora drugoplanowego (István Znamenák); Skip City International D-Cinema Filmfestival w Saitamie - wyróżnienie specjalne.reż. Isti Madarász, Węgry 2016, występują: Dénes Száraz, Dorina Martinovics, Zsolt AngerÁdám traci w wypadku samochodowym swoją dziewczynę, która spodziewa się dziecka. Wkrótce mężczyzna dostaje jednak szansę, by naprawić swoje błędy. A potem jeszcze jedną i jeszcze jedną…Nagrody: Festiwal Science+Fiction w Trieście - Silver Méliès; MFF Anatomy, Crime & Horror w Atenach - najlepszy operator (András Nagy), najlepsze efekty specjalne, najlepszy aktor drugoplanowy (Zsolt Anger).reż. Ferenc Török, Węgry 2017, występują: Péter Rudolf, Bence Tasnádi, Tamás Szabó KimmelW pewien upalny sierpniowy dzień w 1945 roku, kiedy wszyscy przygotowują się do ślubu syna poważanego we wsi urzędnika, na dworcu pojawia się dwóch Żydów z drewnianymi skrzynkami. Mieszkańcy obawiają się, że tajemniczy przybysze chcą odzyskać utracone w czasie wojny majątki.Nagrody: Warszawski Festiwal o Tematyce Żydowskiej - najlepszy scenariusz (Gábor T. Szántó), najlepszy aktor (Péter Rudolf), nagroda publiczności; Berlin Jewish Film Festival - najlepszy reżyser; San Francisco Jewish Film Festival - nagroda krytyków filmowych, nagroda publiczności.

KINCSEM - BET ON REVENGE (TRAILER) from Hungarian National Film Fund on Vimeo.

reż. Gábor Herendi, Węgry 2017, występują: Ervin Nagy, Andrea Petrik, Tibor GáspárErnő Blaskovich stracił wszystko po Rewolucji Węgierskiej w 1848 roku: jego ojciec będący wybitnym trenerem koni został oskarżony o zdradę i zginął z rąk przyjaciela, austriackiego oficera Otto von Oettingena, który wprowadził się do jego posiadłości ze swoją córką Klarą. Po wielu latach Ernő próbuje odzyskać utracony majątek ojca wierząc, że pomoże mu w tym niepokonany koń wyścigowy Kincsem.reż. Péter Politzer, Węgry 2017, występują: Fischer Samu, Vass Peter, Antónia BodóPrzebłyski z życia trzech mężczyzn żyjących w Budapeszcie: Dezső, 91-letni fotograf, wplata ostatnie nici w niezwykle bogaty gobelin swojego życia; Frank, 40-letni basista, gubi klucze, a jego starannie zaplanowany dzień obraca się w ruinę; 13-letni Samu niespodziewanie sam musi stawić czoła wyzwaniom związanym ze szkołą, przyjaźnią i miłością.