Weekend na Partynicach. Międzynarodowe wyścigi i eleganckie damy w kapeluszach (SZCZEGÓŁY)

Ladies Day - święto wyścigowej elegancji oraz konkurs modowy

Czerwcowy mityng na partynickim torze to tradycyjne Ladies Day – święto kobiecej elegancji, dzień, w którym królują stylowe kreacje, a głowy pań zdobią nieodzowne na wyścigach kapelusze i fascynatory. Wrocławski tor szczególną wagę przywiązuje do celebrowania dni wyścigowych poprzez wyjątkowy ubiór, dlatego począwszy od tego sezonu pracownicy toru podczas dni wyścigowych pojawiają się w surdutach i cylindrach. Zachęcają również publiczność do zakładania wyjątkowych kreacji, m.in. poprzez organizację konkursów modowych. W najbliższą niedzielę para, która będzie najlepiej ubrana, wygra wyjazd na jeden z najpiękniej położonych torów wyścigów konnych na świecie – włoski Ippodromo Merano. Wystarczy przyjść w kreacji nawiązującej do mody wyścigowej retro z przełomu XIX i XX wieku i dać się sfotografować w konkursowej ramce. Jury, któremu przewodniczy fotografka – Lidia Popiel wybierze najlepiej ubrane pary. Tego dnia na wyścigach spotkamy również najpiękniejszą parę regionu: świeżo wybranych Miss i Mister Dolnego Śląska a.d. 2019!

Atrakcje dnia – uroczysta parada i pokazy specjalne

Najważniejszą gonitwę dnia – Crystal Cup – poprzedzi uroczysta parada. Na torze pojawi się dyrektor Jerzy Sawka na Damarze, koniu Bohuna z filmu „Ogniem i mieczem” oraz bryczka, w której zasiądą goście honorowi wydarzenia. Powożącym będzie Ireneusz Kozłowski – wielokrotny medalista mistrzostw Polski i Świata w powożeniu zaprzęgami konnymi. Paradzie asystować będzie oddział konny straży miejskiej oraz adepci Wyżej Szkółki Jazdy – Partynice.