Po raz szósty w całej Polsce odbędą się Dni Otwarte Funduszy Europejskich (DOFE). To doskonała okazja, by za darmo lub ze zniżką zwiedzić interesujące miejsca, nawet te zazwyczaj niedostępne dla turystów.

Od 10 do 12 maja swoje drzwi przed zwiedzającymi otwierają te firmy i instytucje, które skorzystały z funduszy europejskich.

Tajemnicze laboratoria

Atrakcje w miasteczku unijnym

Aktywnie i ekologicznie

Wydarzenia kulturalne

Dokąd się wybrać ?

Aby dowiedzieć się więcej o tych i pozostałych atrakcjach na Dolnym Śląsku, warto odwiedzić stronę www.dniotwarte.eu i zaplanować najbliższy majowy weekend.

Wystarczy na portalu wpisać interesującą nas lokalizację i termin, a znajdziemy program imprezy.

Zwiedzanie nowoczesnych laboratoriów Politechniki Wrocławskiej, koncert Martyny Jakubowicz w niezwykłej scenerii srebrnogórskiej twierdzy i rajdy rowerowe - między innymi te atrakcje będą czekać na uczestników Dni Otwartych Funduszy Europejskich na Dolnym Śląsku. Zapraszamy już w najbliższy weekend!- Mamy się już czym pochwalić i cieszę się, że nasi beneficjenci chcą gościć jak co roku Dolnoślązaków oraz turystów spoza regionu. A tegoroczna edycja jest szczególna, bo jubileuszowa - 15 lat temu wstąpiliśmy do Unii Europejskiej - mówi Cezary Przybylski, marszałek województwa dolnośląskiego. - Przygotowane atrakcje na pewno zainteresują każdego, dlatego zapraszamy do udziału w organizowanych imprezach i wydarzeniach całe rodziny.Kompleks Politechniki Wrocławskiej GEO-3EM to unikatowe na skalę europejską centrum badań i transferu technologii. Jego budowa kosztowała ponad 102 mln zł, a znaczna część środków pochodziła z dotacji unijnej. W sobotę, 11 maja, będzie można zwiedzić te nowoczesne laboratoria.Specjalistyczna aparatura w laboratoriach jest wartościowa z dwóch powodów. Po pierwsze większość środków przeznaczonych na budowę kompleksu pochłonął zakup wyposażenia, a po drugie - co ważniejsze - wiele urządzeń i aparatów to pojedyncze egzemplarze w Polsce.Dzięki takiemu zapleczu technicznemu wrocławscy naukowcy mają szansę prowadzić badania z zachowaniem najwyższych standardów.Wycieczka po GEO-3EM zaprowadzi uczestników m.in. do laboratorium czujników dla inteligentnych obiektów oraz systemów przesyłania danych, gdzie badane są urządzenia służące np. w medycynie - do monitorowania stanu pacjenta, a w kopalniach - do wykrywania groźnego metanu.Wielu wrażeń dostarczy także laboratorium dynamiki i bezpieczeństwa pojazdów, którego najciekawszym elementem jest symulator samochodu. Ta kabina ciężarówki wraz z otoczeniem (ekran, na którym wyświetlany jest film imitujący drogę) służy do szczegółowego badania reakcji kierowców na zdarzenia drogowe , a nawet rejestruje, jak zmieniają się jego parametry życiowe.Na zwiedzanie laboratoriów trzeba się zapisać poprzez stronę www.evenea.pl. Zapisy dla dorosłych i młodzieży powyżej 12 lat już trwają. Trzeba się spieszyć, bo liczba miejsc jest ograniczona!Nieopodal budynku Politechniki Wrocławskiej przy ul. Na Grobli rozłoży się minimiasteczko unijne z licznymi atrakcjami dla dzieci i dorosłych. Polska firma Arkana Cosmetics z Wrocławia produkuje nowatorskie dermokosmetyki. Podczas DOFE pracownicy udzielą porad kosmetycznych i zbadają stan skóry.O urokach twierdz w Srebrnej Górze oraz w Kłodzku opowiedzą przewodnicy przebrani w historyczne stroje. Dodatkowo w tym dniu w niezwykłej scenerii Fortu Donjon w Srebrnej Górze zaśpiewa Martyna Jakubowicz.Nie zabraknie też warsztatów. Pracownicy Starej Kopalni z Wałbrzycha wyczarują cuda z origami i opowiedzą o „drugim” życiu kopalni, w której nie wydobywa się już węgla, lecz prowadzi zajęcia edukacyjne i kulturalne.Huta Julia wprowadzi w tajniki grawerowania na szkle kryształowym, a ma się czym pochwalić - jej wyroby goszczą nawet na stołach królewskich! W najbliższą sobotę Huta Julia zaprezentuje się w miasteczku unijnym, ale również zaprasza do swojej siedziby w Piechowicach, gdzie pod okiem animatora każdy będzie mógł spróbować swych sił jako zdobnik kryształu. Uczestnicy przygotują niecodzienną szklaną biżuterię, pomalują szklane przedmioty i stworzą swój wazon. Takie pamiątki zabiorą do domu.Dla najmłodszych nie lada niespodziankę przygotowali strażacy z gminy Trzebnica. Pod Politechniką stanie w pełni wyposażony wóz strażacki. Będzie można usiąść w szoferce i uruchomić syrenę, a wszystko po uprzednim przebraniu się w uniform strażaka.Zaplanowano także degustację regionalnych miodów czy zabawne zdjęcia z fotobudki. W tym dniu przejazd Polinką, kolejką łączącą budynki Politechniki Wrocławskiej przez Odrę, będzie za darmo, a ci, którym dopisze szczęście w kole fortuny, wygrają vouchery na zwiedzanie dolnośląskich zabytków.Sporo też się będzie działo w całym województwie. Liczne imprezy kulturalne i sportowe, zabawy na świeżym powietrzu, podglądanie przyrody - każdy znajdzie coś dla siebie.Single track to wąska, jednokierunkowa ścieżka o różnym stopniu trudności, przeznaczona dla górskich rowerzystów. Na Dolnym Śląsku takie trasy liczą kilkaset kilometrów i wciąż budowane są nowe. Z okazji DOFE kilka gmin organizuje rajdy rowerowe. W otoczeniu przyrody - na trasach są punkty widokowe zapierające dech w piersiach - amatorzy rowerów będą mogli sprawdzić swoje możliwości, a dodatkowo obejrzeć specjalistyczne pokazy ratowników górskich czy skorzystać z poczęstunku. I tak na przykład już w piątek, 10 maja, na uroczyste otwarcie Kaczawskich Single Tracków zaprasza gmina Świerzawa, a dzień później z Pętli Hrabiowskiej koło Barda wyruszą rowerzyści trasą Singletrack Glacensis. Obowiązują stroje sportowe.Podczas Dni Otwartych wiele firm i instytucji pozwala odwiedzić miejsca niedostępne na co dzień. Dlatego tym ciekawsza może wydawać się wizyta w PSZOK-u w Wałbrzychu czy w oczyszczalni ścieków w Kobierzycach. W tym pierwszym zakładzie poprzez gry i zabawy (przewidziana jest gra terenowa) będzie można poznać zasady segregowania odpadów, w drugim uczestnicy dowiedzą się, co dzieje się z brudną wodą z gospodarstw domowych oraz jak zamienić ścieki w czystą wodę.Kilkadziesiąt lat po ostatniej kąpieli baseny wrocławskiej mykwy znów mogły napełnić się wodą zgodnie z wymaganiami żydowskiego rytuału. Fundacja Bente Kahan wyremontowała podziemia Synagogi pod Białym Bocianem, tworząc tym samym unikatowe miejsce łączące funkcje religijne i świeckie.Projekt rewaloryzacji obejmował nie tylko renowację tych cennych obiektów, ale również udostępnienie ich wszystkim zainteresowanym - wrocławska mykwa stała się jedynym miejscem na świecie, łączącym funkcje rytualne z wystawienniczymi. W tych niezwykłych przestrzeniach w najbliższą niedzielę odbędą się wykłady, specjalne zwiedzanie, a także warsztaty m.in. tańca izraelskiego oraz kulinarne. Wszystkie atrakcje są bezpłatne.„Filharmonia od środka” - to jedna z niewielu okazji, by zobaczyć, co dzieje się za sceną. Filharmonia Dolnośląska w Jeleniej Górze proponuje wycieczkę za kulisy, podczas której uczestnicy dowiedzą się, w jaki sposób na scenie pojawia się i znika ważący ponad pół tony fortepian koncertowy, a potem na sali koncertowej im. Stefana Strahla będzie można podejrzeć orkiestrę symfoniczną i solistów w czasie próby generalnej do koncertu „Oblicza Mozarta”.Na niecodzienny koncert zaprasza także Świdnica. W niedzielę w Kościele Pokoju - zabytku wpisanym na listę światowego dziedzictwa UNESCO - wystąpi Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca „Mazowsze”.Uwaga! Bilety są do odebrania w punkcie informacji turystycznej na świdnickim Rynku.