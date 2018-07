Milu to gatunek, który odkrył francuski jezuita - Armand David, w XIX wieku, ale już wtedy był wymarły w środowisku naturalnym i żył tylko w ogrodach cesarza Chin. Milu możemy oglądać we wrocławskim zoo - zobaczcie zdjęcia.

Dzisiejsza, całkowita populacja liczy ok. 2 000 osobników, odtworzono ją z zaledwie jedenastu. Narodziny samca we wrocławskim zoo to wzmocnienie dla mało licznej populacji tych pięknych jeleni.



Pierwsze opisy tego gatunku z 1865 r. autorstwa francuskiego misjonarza i naturalisty, Armanda Davida, były dość enigmatyczne i zdawały się być pomyłką. Wskazywały one bowiem, że nowo odkryty gatunek to jeleniego poroża, końskiej głowy, krowich racic i oślego ogona. Co ciekawe Chińczycy nie uznawali go za jelenia i nazywali „sse-pu-hsiang”, co oznacza „niepodobny do czterech”.



Około roku 1900 gatunek uznano w Chinach za wymarły. Powodem było ludowe powstanie bokserów, którego uczestnicy dostali się do ogrodów cesarskich, gdzie zabili i zjedli ostatnie osobniki. Na szczęście cesarz zdążył wcześniej przekazać jedenaście sztuk w darze królowi Wielkiej Brytanii. Ta mała grupa wystarczyła by uratować i odtworzyć gatunek, który do dzisiaj przetrwał w ogrodach zoologicznych na całym świecie.



Wrocławskie zoo jest jednym z 60 ogrodów zoologicznych na świecie, które prowadzi hodowlę zachowawczą milu. Pierwszy jeleń tego gatunku pojawił się tu w 1960 r. Przyjechał z Berlina i był pierwszym przedstawicielem tego gatunku w Polsce. Po stworzeniu stada hodowlanego, pierwszy młody urodził się w 1981 r.



- Nasze stado jest jednym z najlepszych w Europie. Milu czują się tutaj bardzo dobrze i rozmnażają się bez problemów. Do tej pory doczekaliśmy się aż 38 cielaków, które trafiły do ogrodów zoologicznych w całej Europie – mówi prezes wrocławskiego zoo, Radosław Ratajszczak.



Wrocławskie stado to trzy samice, samiec dominujący i dwa cielaki – tegoroczny i zeszłoroczny. Najmłodszy przyszedł na świat pod koniec maja. Stado z maluchem można oglądać w starej części zoo w sąsiedztwie barasing, sik Dybowskiego oraz koziorożców syberyjskich.



O milu, zwanym też jeleniem Dawida (Elaphurus davidianus) wiadomo, że żywi się głównie trawą, a także trzciną i liśćmi krzewów. Chętnie brodzi w wodzie i potrafi dobrze pływać. Żyje w stadach złożonych z samic, samiec to samotnik pojawiający się w okresie rozrodczym. Młode osobniki osiągają dojrzałość około drugiego roku życia. Ciąża trwa do 300 dni i rodzi się zwykle jeden, rzadko dwa młode. Długość życia milu to maksymalnie 20 lat.



W Czerwonej Księdze Gatunków Zagrożonych ma status wymarłego w naturze - Extinct in the Wild (EW).

