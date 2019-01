We Wrocławiu trzy szczury na mieszkańca. W tych miejscach na pewno je spotkasz

Na każdego mieszkańca Wrocławia przypadają trzy szczury - wyliczają wrocławscy szczurołapowie. W sumie w stolicy Dolnego Śląska tych gryzoni są aż 2 miliony. W listopadzie, gdy odbędzie się jesienna deratyzacja, ta liczba ma się zmniejszyć nawet o połowę, ale w to, że znikną całkowicie, nie ma co wierzyć. Jedna szczurza para w ciągu roku potrafi wydać nawet tysiąc sztuk potomstwa. Spotkać je możemy zwłaszcza w centrum, gdzie wśród wód fosy, Odry i jej dopływów mają idealne warunki to życia. Na blokowiska zapraszamy je sami, wyrzucając żywności i kuchenne odpadki do śmietników i zsypów lub dokarmiając koty. Oto 10 miejsc we Wrocławiu, gdzie według pracowników wrocławskich firm deratyzacyjnych mieszka najwięcej szczurów. Zobaczcie kolejne miejsca, posługując się klawiszami strzałek na klawiaturze, myszką lub gestami.