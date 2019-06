We Wrocławiu są pieniądze dla tych, którzy będą łapać deszczówkę

Urzędnicy z wrocławskiego magistratu przekonują, że zbieranie wody deszczowej odciąża kanalizację, obniżając koszty jej utrzymania, a jej wykorzystanie może ograniczyć zużycie wodny do picia nawet o 50 proc., co oczywiście może znacząco obniżyć rachunki za wodę. Właśnie dlatego chcą zachęcić mieszkańców do tego, żeby korzystać również z deszczówki.

- Proponujemy mieszkańcom program, który jest wyjściem naprzeciw postępującym zmianom klimatu - przekonuje Adam Zawada, wiceprezydent Wrocławia. Miasto chce premiować wyłapywanie wody dopłacając do budowy zbiorników lub tworzenia ogrodów deszczowych. Przygotowano dla Wrocławian pilotażowy program dotacyjny - Złap deszcz.

Urząd miasta zobowiązał się, że dopłaci do zakładanych ogrodów deszczowych w pojemnikach albo w ziemi, do studni czy podziemnych zbiorników na wodę lub zakupu pojemników na deszczówkę spływającą z dachu.

Wnioski będą przyjmowane od 1 sierpnia. Po ich złożeniu będzie można ubiegać się o sfinansowanie 80 procent (udokumentowanych fakturami, zweryfikowanych przez gminę) wydatków związanych z realizacją swojego projektu, jednak maksymalnie do 5 tys. złotych.