We Wrocławiu pojawią się nowe pojemniki na śmieci. Zamiast plastikowych będą...

To pomysł miejskiej spółki Ekosystem. Zyskał już akceptację władz miasta. Na razie nowe pojemniki mają się pojawić pilotażowo na wybranych ulicach. Jeśli się sprawdzą, zostaną ustawione w całym mieście.

- Nowe kontenery będą wandalo- i szczuroodporne. Przetestujemy je pilotażowo w różnych miejscach Wrocławia, na pewno nie tylko w samym centrum - mówi Dorota Witkowska ze spółki Ekosystem. - Jeśli się okaże, że pojemniki się sprawdzą, to będziemy wprowadzać kolejne.

Nowe pojemniki będą wykonane z metalu, a nie - jak dotychczas - z plastiku.

- Dzięki temu nie będzie możliwości, by pękły, czy na przykład przedziurawiły się. Trudniej o uszkodzenie takiego pojemnika. Przez to, że będą metalowe, nie powinny się do nich także dostać szczury - dodaje Witkowska.

Nowe pojemniki będą stały na szynach. To z kolei ma stać się ułatwieniem dla osób obsługujących śmieciarki. Dzięki temu do opróżnienia kontenera potrzebny będzie tylko kierowca i jedna osoba, a być może tylko kierowca. Dziś przy wywozie odpadów pracuje kilka osób.

W jakich miejscach i kiedy pojawią się nowe pojemniki? Tego jeszcze nie wiadomo.