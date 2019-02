We Wrocławiu pnie się las biurowców, ale chętnych na wynajem brakuje

To trzeci wynik w Polsce. Więcej biur jest rzecz jasna w Warszawie – 5,4 mln mkw i w Krakowie – 4,3 mln mkw. We Wrocławiu w budowie jest teraz 216,5 tys. mkw nowych biur. Jedna trzecia z nich zostanie ukończona jeszcze w tym roku.

We stolicy Dolnego Śląska mamy za to drugi najwyższy w kraju wskaźnik pustostanów wśród biurowców – 9.7 proc. Krótko mówiąc, podaż, a więc kolejne budowane biurowce, przekraczają popyt na ich wynajem. Więcej pustostanów odnotowano jedynie w Katowicach – wynika z analizy Knight Frank, firmy doradczej zajmującej się rynkiem nieruchomości.

W pierwszej połowie roku deweloperzy wynajęli we Wrocławiu 58 tys. mkw powierzchni biurowej – o ponad jedną trzecią mniej niż w analogicznym okresie ubiegłego, rekordowego pod tym względem roku.

Jak tłumaczą analitycy z Knight Frank, w badanym okresie, we Wrocławiu do wynajęcia było niemal 100 tys. mkw biur. W najbliższych miesiącach liczba pustostanów ma rosnąć.

A co w tej chwili buduje się w stolicy Dolnego Śląska? Las biurowców rośnie m.in. przy stacji kolejowej Wrocław Mikołajów. Na skraju działki, niemal przy samej ul. Legnickiej rośnie sześć budynków – jeden 15-kondygnacyjny oraz pięć 7-kondygnacyjnych o łącznej powierzchni 79 tys. mkw. Jak przekonują przedstawiciele dewelopera – Vastint Poland, w nowych budynkach pracę znajdzie 6,5 tys. osób. W kompleksie (trzy budynki stoją już od dwóch lat) pracować będzie w sumie 10 tys. osób. Dla dojeżdżających do pracy autami, zbudowany zostanie parking na 962 auta. Biurowce zostaną ukończone w listopadzie przyszłego roku.

Potężny szklany gmach stoi już za to w miejscu dawnego targowiska przy pl. Społecznym, tuż przy skrzyżowaniu ul. Pułaskiego i Traugutta. To 7-kondygnacyjny City Forum, który będzie gotowy do końca roku. Ponad ziemię wystaje także drugi budynek, który będzie niższy o jedno piętro i na który poczekamy o rok dłużej. Oba budynki połączy wewnętrzne patio z kawiarnią i restauracjami, które będą dopełnieniem dla 24 tys. mkw biur.

Do końca roku mają zakończyć się również budowy dwóch innych dużych biurowców – Carbon Tower przy skrzyżowaniu ul. Robotniczej i Fabrycznej i Cu Office przy ul. Jaworskiej (boczna Strzegomskiej).Pierwszy z nich będzie miał 15 pięter i 55 metrów wysokości – tym samym stanie się drugim najwyższym biurowcem w mieście. Zmieści się w nim 19 tys. mkw biur. Druga inwestycja, to tak naprawdę kompleks budynków. W pierwszym trwają już prace wykończeniowe. W drugim budowlańcy prowadzą prace zbrojeniowe. Oba budynki zaoferują 23 tys. mkw powierzchni biurowej.

We Wrocławiu powstają także mniejsze biurowce. Jeszcze w tym miesiącu ma się zakończyć budowa niewielkiego budynku mieszkalno-biurowego przy ul. Rzeźniczej 16 - naprzeciw Wrocławskiego Teatru Współczesnego i tuż obok rzeźby Tadeusza Kantora przedstawiającej krzesło. Do końca roku z kolei przy ul. Strzegomskiej stanie biurowiec Street Point. W każdym biura zajmą 3 tys. mkw. Przy stacji Wrocław Mikołajów na przełomie grudnia i stycznia oddany do użytku zostanie 10-kondygnacyjny SQ Business Center (4 tys. mkw).

W budowie są także biurowce: Nowy Targ przy ul. św. Katarzyny w miejscu zbudowanych jeszcze w czarach PRL budynków Naviga i Navicentrum (20 tys. mkw) i Żmigrodzka 83 przy skrzyżowaniu ul. Żmigrodzkiej i Kamieńskiego. Prace ziemne trwają z kolei przy skrzyżowaniu ul. Nabycińskiej i Legnickiej przy pl. Jana Pawła II – w sierpniu 2020 r. stanie tam biurowiec Infinity, Oławskiej i Piotra Skargi, gdzie w czerwcu 2021 r. stanie nowy biurowiec PZU – Brama Oławska oraz na działce naprzeciwko Sky Tower, gdzie budowane jest Centrum Południe.

Pozwolenie na budowę ma z kolei kompleks trzech budynków – Pink Park przy skrzyżowaniu ul. Strzegomskiej i Przemkowskiej (planowane 51 tys. mkw powierzchni biurowej), South Gardens przy Grabiszyńskiej (18 tys. mkw) i West 4 Business przy Horbaczewskiego. W miejscu stanęła za to budowa biurowca Wielka 27 przy skrzyżowaniu z ul. Powstańców Śląskich, który ma mieć 64 metry wysokości.