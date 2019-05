We Wrocławiu odbył się Pierwszy Zlot Brodaczy. Zobacz zdjęcia

Wrocław. W tę sobotę możesz wejść do zoo za darmo. Jak to zrobić?

Tylko w tę sobotę i tylko od godziny 9:00 do 9:45 wszystkie dzieci do lat 16, które przyniosą ze sobą do zoo maskotkę niedźwiadka lub będą za niego przebrane, wchodzą za darmo. Przeczytaj szczegóły