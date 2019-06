We Wrocławiu już teraz brakuje ponad pół tysiąca pielęgniarek. Co nam grozi?

- To z czym mamy do czynienia w Przylądku Nadziei we Wrocławiu jest zaledwie zapowiedzią, tego co nam grozi w najbliższych latach i to na znacznie większa skalę – mówi nam Anna Szafran, przewodnicząca Dolnośląskiej Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych we Wrocławiu. - Jeżeli rządzący naszą służbą zdrowia, ale też odpowiadający za zarządzanie poszczególnymi placówkami nie podejmą zdecydowanych kroków nie unikniemy krachu - dodaje.

"Brakuje pielęgniarek i stoimy przed zagrożeniem zamknięcia jednego z oddziałów. Pielęgniarki i i ratownicy medyczni przyjdźcie do nas do pracy i ratujcie dzieci. W onkologii dziecięcej liczy się czas. Przyjmiemy Was choćby jutro" - taki wpis zamieściła w ubiegłym tygodniu na swoim facebookowym profilu prof. Alicja Chybicka, kierująca wrocławskim Przylądkiem Nadziei.

Alarmowała, że jak nie znajdą się chętni do obsadzenia 12 wakatów pielęgniarskich, to Klinice Transplantacji Szpiku, Onkologii i Hematologii Dziecięcej grozi zamknięcie jednego z oddziałów. Przebywają tam dzieci po przeszczepach oraz w trakcie onkologicznego leczenia. Po apelu, do Przylądka Nadziei zgłosiło się 19 osób, ale do końca nie wiadomo czy kryzys udało się zażegnać, ponieważ wciąż trwa weryfikacja aplikujących i nie wiadomo czy mają wystarczające kompetencje by obsadzić wakaty.

Co najmniej 0,6 pielęgniarki na łóżko czyli zabójcze limity

Dramatyczny apel prof. Chybickiej i problemy Przylądka Nadziei, to tylko pierwszy z brzegu przykład tego z jak dramatyczną sytuacją zaczynamy mieć do czynienia we wrocławskich i dolnośląskich szpitalach. Problemy z brakiem personelu spotęgowało rozporządzenie resortu zdrowia z końca ubiegłego roku „w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu lecznictwa szpitalnego” wprowadzające nowe normy zatrudnienia białego personelu.