We Wrocławiu będzie nowa zajezdnia tramwajowa. Gdzie?

Spółka Wrocławskie Inwestycje ogłosiła konkurs architektoniczno-urbanistyczny na opracowanie koncepcji kompleksu zajezdni tramwajowej.

Budynek biurowy z wjazdem od ul. Architektów będzie miał 5 kondygnacji i dodatkowo parking podziemny na 500 aut, a jego powierzchnia użytkowa ma wynieść 10 000 mkw. Znajdzie się też miejsce na zaparkowanie 80 – 100 rowerów. Hala „obsługi codziennej” tramwajów ma mieć 6300 mkw. i wysokość 9 m. Budynek warsztatowy – 3000 mkw., a socjalny 6000 mkw. Największa będzie hala postojowa o powierzchni ponad 16000 mkw. To tylko część elementów zabudowy, które się tam znajdą. Teren zostanie ogrodzony ekranami akustycznymi.

W regulaminie konkursu podkreślono, że nowa zajezdnia ma być modelową inwestycją publiczną. Zostanie zaprojektowana z uwzględnieniem wszystkich ekologicznych rozwiązań, jak np. instalacje odzysku wody opadowej, solarne instalacje podgrzewania wody użytkowej oraz wytwarzania energii elektrycznej, odwracalne pompy ciepła, inteligentne systemy zarządzania obiektem i infrastrukturą obiektu.

Nowa zajezdnia to także nowe miejsca pracy: zakładana ilość pracowników na jednej zmianie wyniesie 690 osób – 300 pracowników administracyjnych, 200 motorniczych i 190 pracowników technicznych. Praca w części działów będzie odbywać się w systemie trzyzmianowym.

Termin zgłoszenia chęci udziału w konkursie upływa 6 maja 2019 r. Wtedy poznamy pracownie architektoniczne i architektów przystępujących do konkursu. Prace konkursowe będą składane do 5 września 2019 r. Organizator konkursu - Gmina Wrocław - przewidziała nagrody pieniężne dla zdobywców trzech pierwszych miejsc - odpowiednio 45 000, 35 000, 25 000 zł, a autorzy trzech wyróżnionych prac podzielą się 35 000 zł. Autor najlepszej koncepcji zostanie zaproszony do opracowania dokumentacji projektowej, za co może otrzymać wynagrodzenie nie wyższe niż 9,8 mln zł netto. Koszt projektowanej inwestycji nie może przekroczyć 390 mln zł netto bez kosztów wyposażenia.

Przedstawiciele WI o terminach mówią z dużą ostrożnością. Zaznaczają, że od koncepcji do jej realizacji droga może być długa. Mogą też zmienić się plany miasta, chociaż wiadomo, że tabor będzie się powiększał, więc taki obiekt będzie Wrocławiowi potrzebny. Po wyłonieniu zwycięskiej koncepcji i wykonawcy dokumentacji projektowej, byłaby faza projektowania: - Kilkanaście miesięcy to byłoby optymistyczne założenie. Przy tak dużych projektach wraz z uzyskaniem wszystkich pozwoleń może to zająć nawet dwa lata – mówi Bartosz Nowak z Wrocławskich Inwestycji. - Później wyłonienie wykonawcy i budowa, chociaż musimy mieć świadomość, że wraz z tą nową zajezdnią będzie wybudowana pewna historia we Wrocławiu. Cały kompleks ma być wyjątkowy: funkcjonalny, ekologiczny, estetyczny. Dlatego w składzie komisji konkursowej zasiadają również architekci.

Urząd Miasta deklaruje, że obecnie w utrzymaniu pozostaje 88 km tras tramwajowych. Do 2022 r. magistrat ma zamiar dodać do tej liczby jeszcze ponad 14 km.